몸 생각해 마셨는데 ‘혈당 스파이크’…1930만명 영향권, ‘공복 유산균’의 반전

눈을 뜨자마자 몽롱한 상태로 냉장고 문을 연다. ‘건강을 위해’ 챙겨둔 유산균 음료를 집어 들고 그대로 목으로 넘긴다. 상쾌한 시작 같지만, 공복 상태의 몸은 전혀 다르게 반응할 수 있다. 몸 생각해 마신 그 한 병이 오전 컨디션에 영향을 줄 수 있다.

공복 상태에서 마신 유산균 음료·주스는 혈당을 빠르게 올릴 수 있는 조건이 된다. 게티이미지

문제는 유산균 자체가 아닌 공복 상태에서 ‘당이 포함된 액상 형태’로 섭취되는 구조다. 위장에 음식물이 없는 상태에서는 흡수 속도가 상대적으로 빠르게 진행된다. 이로 인해 당류가 평소보다 빠르게 흡수돼 혈당이 단시간에 상승할 가능성이 있다.

31일 국가데이터처와 질병관리청 자료에 따르면 국내 30세 이상 성인 중 당뇨병 환자는 약 530만명(유병률 15.5%), 당뇨병 전단계는 약 1400만명(41.1%)이다.

일부 중복 가능성을 감안한 단순 합산 기준 약 1930만명 규모로 추산된다. 성인 인구 상당수가 혈당 변동의 영향을 받을 수 있는 구조라는 의미다.

◆“건강식”의 반전…공복에 들이킨 유산균·주스의 역설

요구르트 등 유산균 음료는 건강식 이미지가 강하지만, 일부 제품은 당 함량이 높은 경우가 적지 않다. 대한당뇨병학회는 당류 섭취 후 혈당이 상대적으로 빠르게 상승할 수 있다고 설명한다.

다만 무가당 제품이나 섭취량, 개인의 대사 상태에 따라 영향은 달라질 수 있어 제품 선택과 섭취량 관리가 중요하다.

출근길 무심코 구매하는 과일 주스 역시 주의가 필요하다. 액상 형태의 당류는 소화 과정의 완충 없이 흡수돼 혈당을 빠르게 끌어올리는 특성이 있다. 일부 제품은 한 컵만으로도 세계보건기구 권고 기준의 상당 비율을 차지할 수 있다.

◆가짜 허기와 반동성 저혈당…오전 피로의 원인

공복에 당류를 섭취해 혈당이 빠르게 오르면 이를 낮추기 위해 인슐린이 분비되고, 이후 혈당이 상대적으로 빠르게 떨어지는 ‘반동성 저혈당’이 나타날 수 있다. 쉽게 말해, 급하게 올랐다가 더 빨리 떨어지는 혈당 패턴이다.

이 과정에서 일시적인 어지러움이나 피로감, 강한 허기가 동반될 수 있다. 아침에 마신 달콤한 음료 한 잔이 몇 시간 뒤 ‘가짜 배고픔’을 유발하는 구조다. 액체 형태의 당류는 고체 음식보다 포만감 유지 시간이 짧은 경향이 있어 과식으로 이어질 가능성도 있다.

전문의들은 “공복 상태에서 액상당을 섭취하면 혈당 변동 폭이 커질 수 있다”고 설명한다.

◆속 편한 ‘죽’의 반전…즙보다 ‘원물’이 나은 이유

소화가 안 될 때 찾는 죽도 혈당 관리 측면에서는 주의가 필요하다. 쌀이 충분히 퍼진 죽은 소화와 흡수가 빠르게 진행돼 혈당 상승 속도가 높아질 수 있기 때문이다.

아침 식사는 ‘먹는 순서’가 핵심. 물→채소→단백질 흐름이 혈당 변동을 완만하게 만드는 데 도움을 줄 수 있다. 게티이미지

질병관리청 국가건강정보포털은 과일을 주스나 즙 형태보다 ‘생과일 그대로’ 섭취할 것을 권고한다.

껍질과 과육에 포함된 식이섬유가 흡수 속도를 늦추고 혈당 상승을 완만하게 만드는 역할을 한다. 같은 사과라도 갈아 마시는 것보다 씹어 먹는 방식이 혈당 관리에 더 유리한 이유다.

◆아침 첫 순서가 하루 컨디션을 좌우한다

결국 혈당 관리의 핵심은 무엇을 먹느냐보다 ‘먹는 순서’에 있다.

기상 직후에는 미지근한 물 한 잔으로 시작하고, 채소 등 식이섬유를 먼저 섭취한 뒤 달걀이나 두부 같은 단백질을 먹는 순서가 도움이 된다. 탄수화물은 마지막에 섭취하는 것이 혈당 상승 속도를 완만하게 만드는 데 유리하다.

내일 아침, 냉장고 문을 열기 전 물 한 잔부터 마셔보는 것. 그 작은 순서 변화가 하루 컨디션을 바꿀 수 있다.

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