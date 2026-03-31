BTS '스윔', 빌보드 '핫 100' 정상…美 싱글·앨범 1위 석권

그룹 방탄소년단(BTS)이 5집 '아리랑'(ARIRANG)으로 미국 빌보드 메인 앨범 차트 '빌보드 200'에 이어 싱글 차트 '핫 100' 1위를 석권했다.



빌보드는 30일(이하 현지시간) 차트 예고 기사를 통해 5집 타이틀곡 '스윔'(SWIM)이 엘라 랭글리의 '추진 텍사스'(Choosin' Texas)와 올리비아 딘의 '맨 아이 니드'(Man I Need) 등을 제치고 '핫 100' 정상을 차지했다고 밝혔다.

그룹 방탄소년단(BTS) '스윔'. 빅히트뮤직 제공

방탄소년단이 '핫 100' 차트에서 1위를 기록한 것은 이번이 일곱 번째다.



이들은 지난 2020년 '다이너마이트'(Dynamite·3주)로 K팝 최초 1위를 차지한 이래 '새비지 러브'(Savage Love·2020년·1주), '라이프 고스 온'(Life Goes On·2020년·1주), '버터'(Butter·2021년·10주), '퍼미션 투 댄스'(Permission To Dance·2021년·1주), '마이 유니버스'(My Universe·2021년·1주)로 1위를 밟았다.



빌보드에 따르면 방탄소년단(7회)은 1958년 8월 '핫 100' 차트가 시작된 이래 비틀스(20회), 슈프림스(12회), 비 지스(9회), 롤링 스톤스(8회)에 이어 다섯 번째로 1위를 많이 차지한 그룹이 됐다.



빌보드는 또한 "'스윔'이란 단어가 제목에 포함된 사상 첫 번째 '핫 100' 1위 곡"이라고도 전했다.



'핫 100'은 빌보드의 많은 세부 차트 가운데 으뜸 격인 차트다. 미국 스트리밍 데이터, 라디오 방송 점수(에어플레이), 판매량 데이터를 종합해 순위가 산출된다.



'스윔'은 이번 차트 집계 기간 스트리밍 1천530만건, 에어플레이 1천530만건, 디지털·실물 싱글 합산 판매량 15만4천건을 각각 기록했다.



이 노래는 또한 역대 '핫 100'에서 1위를 기록한 1천190번째 곡이자, 차트에 1위로 데뷔한 88번째 곡이 됐다.



'스윔'은 이 밖에 '스트리밍 송' 차트 2위, '라디오 송' 차트 18위, '디지털 송 세일즈' 1위를 기록했다.



5집 '아리랑'이 인기를 끌면서 타이틀곡 '스윔' 외에 다른 수록곡 다수도 '핫 100' 차트에 진입할 것으로 전망된다.



지금까지 '핫 100' 차트에서 1위에 오른 한국 가수는 방탄소년단과 멤버 지민·정국뿐이다.



K팝 장르로는 이 밖에 지난해 넷플릭스 애니메이션 '케이팝 데몬 헌터스' 오리지널사운드트랙(OST) '골든'(Golden)이 '핫 100' 1위를 기록한 바 있다.



'스윔'은 삶의 파도 속에서 멈추지 않고 계속 헤엄쳐 나아가겠다는 자세를 노래한 얼터너티브 팝 장르 곡이다. 올드스쿨 드럼의 생동감과 로파이(Lofi) 신시사이저, 강렬한 베이스, 따뜻한 일렉트릭 기타가 더해졌다. RM이 작사 전반을 맡아 '삶을 사랑하는 태도'를 진정성 있게 표현했다.



이 곡은 앞서 지난 27일 영국 오피셜 싱글 차트 '톱 100'에서는 자체 최고 순위인 2위를 기록했다.

<연합>

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