시민단체 “태광그룹, 롯데홈쇼핑 분쟁은 태로남불”

경제민주화시민연대와 태광그룹소액주주연대, 민생경제연구소, 태광그룹바로잡기공투본, 민주노총 전해투 등 9개 시민사회 단체는 30일 공동 성명서를 발표하고 31일로 예정된 태광산업 정기 주주총회에서 지배구조 개혁과 주주권익 확대, 경영 투명성을 촉구했다.

태광산업의 2대 주주인 행동주의 펀드, 트러스톤이 주주가치 제고를 요구하며, 채이배 전 의원 등을 사외이사로 추천하면서 정기 주총의 표 대결을 앞둔 시점에 시민사회는 물론 소수주주들까지 이를 지지하고 나선 것이다.

성명서에서 시민사회는 근래 재계 논란으로 떠오른 태광그룹과 롯데홈쇼핑간 분쟁에 대해서도 태광 측의 요구사항인 주주권한 강화와 내부거래 근절, 견제장치 회복이 모두 태광그룹의 고질적 병폐라고 지적하면서 몰염치한 적반하장의 “태로남불” 행태라고 비판했다.

또 “태광그룹의 불투명한 지배구조와 대주주 중심의 독단 경영이 자본시장 전체의 건전성을 위협”하고 있다면서 “모든 상장계열사가 저PBR(주가순자산비율)에 머두르고 있는 유일무이한 기업집단인 태광그룹이 경제 생태계 전반에 끼치는 해악은 심각하다”고 밝혔다.

아울러 태광그룹이 1600억원대 총수 일가 일감몰아주기에 대한 공정위와 국세청 등 정부의 엄정한 처벌을 요구하며, 과거 황제보석과 특별사면 의혹, 흥국생명 채권사태, 방폐물 누출, 로비 의혹 등으로 얼룩진 여러 논란을 지적했다.

시민사회는 태광그룹의 전방위적 M&A와 관련하여 편법 승계를 위한 불투명한 투자구조라는 의혹에 공감대를 모았다. 뿐만 아니라, 태광산업의 고질적인 저PBR 구조를 회피하기 위해 주주환원 대신 현금성 자산을 줄이는 인위적인 왜곡의 문어발식 기업사냥으로 규정했다. 태광산업의 PBR은 2025년말 기준, 0.18배에 불과했다.

태광산업에 시민사회는 3개항에 대한 요구를 밝혔다. 이사회 독립성 확보 및 지배구조 개혁, 소수주주 권리 보호 및 주주환원 정책 즉각 실행, 경영 투명성 확보 및 지속가능 성장 전략 제시 등의 3개항이다.

공동 성명서에 참여한 경제민주화시민연대 관계자는 “이호진 전 회장 출감 이후 4년간 태광산업의 대표이사가 총 8명으로 평균임기가 6개월에 불과한 오너 독단 경영의 부작용이 경영난으로 나타난 것”이라고 진단하면서 “태광그룹의 변화가 자본시장 정상화의 시금석이다”라고 주장했다.

태광그룹은 현재 일감몰아주기 혐의로 공정거래위원회의 전원회의를 앞두고 있으며, 작년 12월에 이어서 3개월만에 국세청의 특별세무조사를 받고 있다.

시민사회는 성명서에서 “공정위, 국세청, 경찰과 검찰 등 정부가 이번에도 엄중하게 처벌하지 않는다면, 이는 또 하나의 ‘재벌 면죄부’로 끝나지 않고 고질적인 정경유착과 유전무죄의 연장으로 기록될 것이 당연하다”고 밝혔다.

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