새벽까지 비, 오전 중 그쳐…낮 최고 21도 [내일 날씨]

뉴시스

화요일인 31일은 전국에 새벽까지 비가 내리다가 오전 중에 그치겠다.

강원권과 경북 동해안은 지역에 따라 오후까지 비가 내리는 곳도 있겠다.

30일 기상청에 따르면 예상 강수량은 서울·인천·경기 북부 5~10㎜, 경기 남부 5~20㎜, 대전·세종·충남과 충북 중·북부 5~30㎜, 충북 남부 10~40㎜이다.

전북 10~40㎜, 광주·전남 20~50㎜, 부산·울산·경남과 경북 동해안 20~50㎜, 대구·경북 10~40㎜, 제주도엔 10~50㎜로 예상된다.

이날 아침 최저기온은 7∼13도, 낮 최고기온은 11∼21도로 평년(0∼8도, 13∼17도)보다 높겠다.

남해안과 동해안을 중심으로 강한 바람이 불어 풍랑에 유의해야겠다. 제주도엔 돌풍뿐 아니라 천둥, 번개가 치는 곳이 있어 안전사고 예방에 신경 써야겠다.

바다의 물결은 동해 앞바다에서 1.0∼3.5m, 서해 앞바다에서 0.5∼2.0m, 남해 앞바다에서 0.5∼3.0m로 일겠다.

안쪽 먼바다(해안선에서 약 200㎞ 내의 먼바다)의 파고는 동해 1.5∼4.5m, 서해 0.5∼3.5m, 남해 1.0∼3.5m로 예상된다.

미세먼지 농도는 인천을 제외한 대부분 지역에서 ‘보통’ 또는 ‘좋음’ 수준을 보이겠고, 인천은 일시적으로 ‘나쁨’ 수준이 예상된다.

한편 모레인 수요일 오전에는 제주에, 오후에는 강원 산지와 전남 동부, 영남에 비가 내릴 전망이다.

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