전남도, 중동정세 대응 수출 지원 확대…보험료 상향·직불금 우선 지원

전남도가 중동 지역 정세 불안 장기화에 대응해 수출 중소기업 지원을 강화한다.

전남도는 중동지역 전쟁 장기화로 수출 환경이 악화됨에 따라 도내 중소 수출기업의 피해를 최소화하기 위해 수출보험료 지원 확대와 수출직불금 우선 지원 등 종합 대책을 추진한다고 30일 밝혔다.

수출 상담회. 전남도 제공

최근 중동 정세 불안으로 해상 운임 상승과 물류 지연, 거래 불확실성 확대 등 수출 여건이 악화하고 있다. 여기에 환율 변동성과 수출 대금 미회수 위험까지 커지면서 중소기업의 경영 부담이 가중되는 상황이다.

이에 전남도는 수출보험료 지원 한도를 기존 500만원에서 600만원으로 상향 조정해 환변동과 미수금 발생 등 수출 리스크에 보다 적극적으로 대응할 수 있도록 했다.

또 수출기업 경쟁력 강화사업인 ‘수출직불금’은 중동지역 수출기업을 우선 지원 대상으로 지정해 피해 최소화에 나설 방침이다.

전남도는 향후 통상 환경 변화에 맞춰 수출보험과 물류, 해외 마케팅 등 수출 전 과정에 대한 맞춤형 지원을 확대하고, 특정 국가 의존도를 낮추기 위한 시장 다변화 전략도 병행 추진할 계획이다.

신현곤 전남도 국제협력관은 “중동지역 불안정이 장기화할 가능성에 대비한 선제적 대응이 필요하다”며 “대외 변수에도 흔들리지 않는 수출 기반을 구축할 수 있도록 지원을 지속 확대하겠다”고 말했다.

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