李대통령 “정치의 유일 기준은 다수 국민의 최대 행복돼야”

이재명 대통령이 제주도에서 12번째 타운홀미팅을 열고 “정치란 오로지 국민의 눈높이, 시각에서 ‘잘하기 경쟁’을 하게 만드는 것”이라며 “정치가 정상화되는 게 정말 중요하다”고 강조했다. 취임 후 전국을 돌며 타운홀미팅을 진행해온 이 대통령은 제주를 끝으로 타운홀미팅 일정을 마무리 지었다. 이 대통령은 전날 4·3 희생자 유족들과의 오찬에 이어 이날도 국가 폭력 형사 공소시효·민사 소멸시효 배제를 반드시 실현하겠다고 약속했다.

“결혼기념일, 신혼여행지 다시 와” 이재명 대통령이 30일 제주 제주한라대에서 열린 타운홀미팅 ‘제주의 마음을 듣다’에서 지역 현안에 대해 설명하고 있다. 이 대통령은 “섬의 정체성이라고 하는 게 사실 제주를 제주답게 하는 게 아닌가 싶다”며 “아름다운 제주도를 더 아름답게 만들면 좋겠다”고 밝혔다. 청와대사진기자단

이 대통령은 30일 제주 한라컨벤션센터에서 열린 타운홀미팅에서 국가폭력 재발 방지를 강조하며 “국가 권력이 오로지 국민과 국가를 위해 제대로 사용되는 정상적인 나라, 국민 주권 의지가 일상적으로 국정에 반영되는 나라를 만들어야 하고 조금씩 그렇게 돼가고 있다는 점을 다행스럽게 생각하지만 언제 어떻게 순식간에 뒤집힐지 알 수 없는 일”이라고 경각심을 드러냈다. 이 대통령은 “(정치인들이) 서로서로 잘하게 하고 국민을 기준으로 선택하고 판단한다면 이념이고 가치고 개인적 성향이 뭐가 중요하겠나”라며 정치의 유일한 기준이 ‘다수 국민의 최대 행복’이 돼야 한다고도 강조했다.



이 대통령은 신혼여행 경험을 언급하며 제주 관광의 매력을 부각하기도 했다. 이 대통령은 이날이 배우자인 김혜경 여사와의 결혼기념일이라고 언급한 뒤 “제주도를 너무 좋아해 신혼여행 가려고 일부러 아껴놓으려 제주도 방문을 안 했던 기억이 있다”며 “결혼하고 아내와 제주도에 왔는데 원래 7일 일정으로 왔다 너무 좋아서 4일 더 연장해 재판도 미루고 11일간 제주도 구석구석을 다 둘러봤다”고 말했다.



이어 이 대통령은 제주도를 육지와 연결하는 해저터널을 만들자는 주장에 대한 참석자들의 의견을 물은 뒤 ‘하지 말자’는 의견이 자신과 생각이 같다고 밝히며 “섬의 정체성이란 것이 제주를 제주답게 하는 게 아닌가 싶다”고 말했다. 제주 신공항에 대해서도 의견을 물은 뒤 지방정부 관계자들을 향해 “여러분이 잘 판단하시라”고 했다.

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