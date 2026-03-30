정부 “종량제봉투 충분… 가격 인상 없다” [美·이란 전쟁]

정부가 종량제봉투 공급에 문제가 없다고 재차 밝히고 있지만 현장에선 종량제봉투를 미리 사두려는 ‘사재기’가 확산하고 있다. 사재기가 극성을 부리자 일부 마트 등은 한시적으로 구매 제한까지 하는 상황이다.



김성환 기후에너지환경부 장관은 30일 페이스북에서 “며칠 전 종량제봉투 수급과 관련해 안심하시라는 말씀을 드렸지만 여전히 불안한 마음에 사재기하시는 분들이 계시다는 소식을 접했다”며 “다시 한번 분명히 말씀드리지만 종량제봉투, 걱정하지 않으셔도 된다”고 했다. 그는 “전국 지방정부와 생산공장을 꼼꼼히 확인한 결과, 지방정부의 절반 이상이 이미 6개월치 이상 물량을 확보하고 있다. 원료 역시 재생원료 사용 여력이 충분해 1년 이상 공급에 아무런 문제가 없다”고 강조했다.

‘비닐대란’ 우려… 소상공인들 대책 촉구 머리에 쟁반을 올린 한 자영업자가 30일 서울 중구 방산시장 비닐가게 앞을 지나가고 있다. 중동 정세 불안에 따라 원료인 나프타 수급 차질로 ‘비닐 대란’ 우려가 확산한 이날 소상공인연합회는 “나프타 가격의 상승으로 포장재 가격이 40% 이상 급등하면서 소상공인들이 경영 위기에 내몰렸다”며 정부의 대책 마련을 촉구하는 성명을 발표했다. 남정탁 기자

또 종량제봉투 가격 인상이 없다고 단언했다. 종량제봉투 공급이 불가해지는 경우 일반 봉투 사용 등 대안이 있다고도 했다. 김 장관은 “봉투 가격은 지방정부 조례로 정해져 있어 공장에서 임의로 올릴 수 없다”며 “만약 최악의 상황이 오더라도 일반 봉투 사용 허용 등 만반의 대책을 세워뒀다”고 했다.



이런 정부 메시지에도 이란전쟁에 따른 공급 차질을 우려하는 시민들은 계속 종량제봉투 사재기 행렬을 이어가는 중이다. 서울 강남구에서 편의점을 운영하는 40대 A씨는 “종량제봉투 사재기하는 사람들 때문에 골머리”라며 “지난 주말 이미 한 번 바닥이 났다. 이전까지 하루에 한 20명 정도 와서 ‘종량제봉투를 최대한 많이 달라’고 했다. 근처 주민이 아니라 원정 온 것”이라고 했다. A씨는 이런 이유로 얼마 전 편의점 외벽에 ‘종량제봉투만 사러 오시는 분들께 판매 안 한다. 업무에 지장이 많다’는 안내문을 붙여놨다.



실제 종량제봉투 사재기는 수치로도 확인된다. 지난 22∼29일 이마트에브리데이 종량제봉투 판매량은 전년 동기 대비 287% 늘었다. 롯데마트도 23∼28일 기준 140% 증가했다. 27일 기준 이마트 80여곳, 롯데마트 10여곳 점포가 구매 수량을 제한하고 있다.

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