[경제 단신] 현대트랜시스, 협력사와 ‘파트너스 데이’ 외

현대트랜시스, 협력사와 ‘파트너스 데이’

현대트랜시스는 지난 27일 경기도 화성 롤링힐스 호텔에서 주요 협력사 대표들을 초청해 ‘2026년 파트너스 데이’(사진)를 개최했다. 현대트랜시스는 이번 행사에서 올해를 ‘글로벌 톱티어 부품사’로 도약하는 원년으로 삼겠다는 청사진을 제시했다. 파워트레인 사업에선 하이브리드와 전기차 등 전동화 구동 시스템을 전 라인업에 구축하고, 시트 사업은 자율주행차와 소프트웨어중심차(SDV) 등 핵심부품 개발 역량을 확보하는 등 고급·다기능 제품 전략을 확대할 계획이다. 협력사에 지원하는 소형 인공지능(AI) 검사장비 ‘TADA 엣지 솔루션’도 선보였다. 백철승 현대트랜시스 대표는 “협력사의 헌신과 노력으로 지난해 사상 최대 실적을 달성했다”며 “협력사와의 동반성장을 경영 최우선 가치로 삼겠다”고 말했다.

LG이노텍, 자율주행차 시장 공략 ‘시동’

LS일렉트릭이 매년 사무직 약 10% 이상을 신규 채용하는 것을 목표로 인재 확보에 나선다고 30일 밝혔다. 구자균(사진) LS일렉트릭 회장의 인재 중심 경영 기조에 따라 채용 규모를 지속적으로 확대하고 보상 경쟁력도 강화한다는 전략이다. LS일렉트릭은 2006년부터 20년 가까이 공채 제도를 운영하며 안정적인 채용 체계를 유지하는 동시에 젊은 인재를 지속적으로 확보해왔다. 2023년부터는 채용연계형 글로벌 인턴십 프로그램을 도입해 우수인재를 조기에 발굴해왔다. 어학 특기자 중심으로 선발해 해외사업 조직에 배치하는 등 인턴십 과정에서 직무 경험을 높인 뒤 정규직으로 채용하는 식이다.

SKB, 매장 인터넷 보안 서비스 출시

SK브로드밴드가 소상공인의 매장 인터넷 보안을 지키고 할인반환금 부담은 없앤 ‘사장님안심’ 서비스를 출시한다. 최근 바이러스와 피싱, 스미싱으로 인한 각종 사이버 위협 등에서 보안에 대한 중요성이 커진 데 따른 것이다. 해당 서비스는 PC?스마트기기의 △유해사이트와 악성코드 접속 차단 △바이러스 검사·치료 △장애 발생 시 원격·방문 점검 △스미싱, 해킹, 피싱, 큐싱 접속 차단 기능을 제공한다. 이용요금은 3년 약정 기준 ‘사장님안심’ 서비스는 월 3300원, ‘든든 기가라이트’는 월 3만8500원이다.

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