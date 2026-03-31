다카이치도 ‘X’로 스킨십… 인기 고공행진

다카이치 사나에(사진) 일본 총리가 기자단 앞에 서서 질문을 받는 약식 기자회견을 줄이고 소셜미디어를 통해 주로 소통하는 것으로 나타났다.

30일 교도통신에 따르면 다카이치 총리가 지난해 10월21일 취임한 뒤 이달 21일까지 5개월 동안 약식 회견에 응한 것은 34차례로 조사됐다. 일본에는 총리가 관저로 출퇴근하는 과정 등에서 취재진과 문답을 하는 이른바 ‘부라사가리’(매달리기) 관행이 있는데, 같은 기간 이시바 시게루 전 총리 57회, 기시다 후미오 전 총리 90회, 스가 요시히데 전 총리 50회, 아베 신조 전 총리 44회와 비교하면 횟수가 적다.

대신 다카이치 총리는 엑스(X) 활용이 두드러졌다. 5개월간 X에 하루 평균 2건이 넘는 약 370건의 글을 올렸다. 그는 지난달 8일 중의원(하원) 선거 직후 당선자들에게 ‘카탈로그 선물’을 돌려 논란이 된 직후에도 X를 통한 해명을 택했다. 이시바 전 총리가 지난해 초선 의원들에게 상품권을 돌려 문제가 된 뒤 취재진 질문에 직접 답했던 것과 대조적이다. 총리 측근은 다카이치 총리가 X를 선호하는 이유에 대해 “젊은층을 포함해 다양한 계층에게 자신이 말하고 싶은 것을 전달하는 도구로 활용하고 있다”고 설명했다고 교도는 전했다.

특유의 직설적 화법으로 소셜미디어를 통해 적극적으로 소통하는 모습은 다카이치 총리가 높은 인기를 유지하는 비결 중 하나로 꼽힌다. 그러나 본인 입장을 일방적으로 전달하는 데 그칠 뿐이라는 점에서 게시물에 대한 충분한 검증이 필요하다는 지적이 나온다.

다카이치 총리는 최근 미·일 정상회담에서 도널드 트럼프 미국 대통령의 ‘진주만’ 돌발 발언, 백악관 만찬장 춤 논란 등이 있었지만 고공 지지율을 이어가고 있다. 마이니치신문이 28·29일 실시한 전국 여론조사에서 다카이치 내각 지지율은 58%로 집계돼 지난달 61%보다 소폭 낮아졌음에도 여전히 높다. 트럼프 대통령이 요구한 자위대 중동 파견에 대해서는 ‘파견해서는 안 된다’가 49%로 가장 많았고, ‘정전 뒤라면 파견해도 좋다’는 33%였다.

한편 일본 정부가 8조5600억엔(약 81조2000억원) 규모로 편성한 2026회계연도(4월∼내년 3월) 잠정예산은 이날 국회를 통과했다. 참의원(상원) 예산 심의 시한인 다음달 11일까지 필요한 사회보장비 등을 담은 것으로, 일본이 예산안을 연도 내에 처리하지 못해 잠정예산을 편성한 것은 2015년 이후 11년 만이다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지