강남아파트 등 247채 굴리며 탈세한 임대업자

강남 고가 아파트를 비롯해 수도권에만 수백채의 아파트를 보유하면서 세금을 탈루한 부동산 임대업자들이 강도 높은 세무조사를 받는다.



국세청은 주택 임대수입을 과소 신고하거나 위장계약으로 양도차익을 적게 신고하는 등의 수법으로 세금을 탈루한 다주택·기업형 임대업자와 분양수익을 사주일가에 부당 지원한 분양업체 등 15곳에 대해 세무조사를 실시한다고 30일 밝혔다.

서울 성북구 아파트 단지의 모습. 뉴스1

조사대상에 오른 15곳이 보유한 아파트는 총 3141채, 공시가격으로는 9558억원에 달한다. 국세청은 이들의 탈루혐의 금액이 2800억원에 이를 것으로 보고 있다.



국세청에 따르면, 이번 조사대상 중 아파트를 가장 많이 보유한 개인 임대업자는 247채, 법인 임대업자는 764채를 소유하고 있었다. 강남3구·한강벨트 내 보유한 아파트 공시가격만 720억원에 이르는 임대업자도 조사대상에 이름을 올렸다.



주요 탈루 내용을 보면, 서울·경기 등지에 아파트 200여채를 보유하며 주택임대 업체를 운영한 A업자는 거래 상대방이 일반인이라는 점을 악용해 주택 40채에 대한 임대수입 약 8억원을 신고하지 않았다. 보유 아파트를 회사 직원에게 양도하면서 제3자와의 거래처럼 위장해 저가 계약하고 양도차익 10억원을 과소 신고하기도 했다.



서울 강남 개포, 송파 잠실에 고가 아파트 8채를 보유한 B업자는 해외여행 경비나 명품 구입 등 사적경비를 법인비용으로 신고하거나, 아파트 인테리어 공사비를 중복 처리하는 방식으로 세금을 탈루한 혐의를 받고 있다.



또 아파트 할인분양을 홍보했으나 실제 할인 없이 고가 분양하고 얻은 수익을 사주일가 슈퍼카 구입 등에 사용한 C업체도 조사 대상이 됐다.

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