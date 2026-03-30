[사설] ‘평화공존’ 통일교육, 한반도 공생공영 밑거름 되길

이재명정부의 한반도 평화공존 노선을 부각하고 북한의 최신 상황을 담은 새로운 통일교육 기본교재가 나왔다. 통일부 국립평화통일민주교육원이 발간한 ‘2026 통일문제 이해’, ‘2026 북한 이해’는 평화공존과 공동번영에 초점을 맞춰 통일교육을 전개하겠다는 정부 의지를 보여준다. 통일 회의론이 확산하는 사회 분위기 속에서 남북 병립(竝立)의 한반도 현실과 민족통일의 목표를 동시에 반영한 교육이 현장에서 이뤄지기 기대한다.



새 교재는 무엇보다 평화와 인류의 보편적 가치를 중시한 점이 특징이다. 윤석열정부 때 나온 기존 교재가 자유민주적 관점을 강조해 사실상 흡수통일을 지향하고 있음을 공공연하게 선전하던 것과는 차이가 있다. 대표적으로 윤석열정부 시절의 “통일은 자유민주적 기본질서에 입각한 통일”이라는 기술은 삭제됐다. 이번엔 “평화는 한반도 통일에서 가장 우선되어야 할 가치”라고 ‘평화 최우선’을 분명히 했다. 또 ‘통일 비전’도 기존엔 ‘자유민주주의적 국가’로 규정했으나, 새 교재는 “자유, 평등, 인권 등 인류의 보편적 가치를 존중하는 민주주의 국가”라고 했다. 우리 국민 누구나 수용할 수 있는 가치를 제시해 통일에 대한 ‘열린 공감대’를 형성할 수 있다는 점에서 긍정적이다.



민주평화통일정책자문회의의 분기별 ‘국민 통일 여론조사’에 따르면 응답자의 3분의 1이 통일이 필요 없다고 답하는 실정이다. 평화공존을 통해 분단 모순을 해소해 나아가려는 노력과 함께, 어려운 길임에도 우리의 궁극적 목표는 결국 통일임을 일깨우고, 북한 주민을 포용할 수 있도록 하는 교육도 필요하다. 이 점에서 새 교재에서 ‘먼저 온 통일’로 불리는 탈북민이나 북한 인권 관련 내용이 대폭 축소된 대목은 지적하지 않을 수 없다. 또 굳이 탈북민 당사자 과반이 반대하고 있음에도 ‘탈북민’이란 용어를 ‘북향민’으로 바꿀 필요가 있었는지도 진지한 고민이 필요하다.



새 교재는 각급 학교와 도서관 등에 배포된다고 한다. 지난 보수 정권에선 북한붕괴론에 입각한 흡수통일론이 횡행했으나 비현실적 몽상이었음이 드러나고 있다. 역대 진보·보수정부가 승계한 ‘민족공동체통일방안’을 토대로 삼아야 한다. 북한붕괴보다는 남북공존, 흡수통일보다는 평화통일이 민족 장래를 위해서도 더 바람직하다는 측면에서 새로운 통일교육에 대한 기대가 크다. 새 통일교재가 일부 아쉬움이 있지만 통일에 대한 긍정적 인식을 확산해 한반도 공생·공영의 밑거름이 되기를 바란다.

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