우희종 한국마사회장, 노사 공동 ‘안전보건 경영’ 선포…“안전이 경영 최우선 가치”

한국마사회(회장 우희종)가 노사 합동으로 안전보건 문화 정착을 위한 강력한 의지를 표명했다.

한국마사회는 지난 27일 경영진과 노동조합이 함께 참여한 ‘안전보건 경영방침 선포 및 서명식’을 개최했다고 30일 밝혔다. 이번 행사는 노사 간 공동 책임의식을 바탕으로 선제적인 안전 시스템을 구축하기 위해 마련됐다. 우희종 회장과 마사회 내 3개 노동조합 대표가 전원 참석해 협력을 약속했다.

한국마사회(회장 우희종)는 지난 27일 경영진과 노동조합이 함께 참여한 ‘안전보건 경영방침 선포 및 서명식’을 개최했다고 30일 밝혔다. (맨 왼쪽부터) 모규표 전임직노조위원장, 우희종 한국마사회장, 박근문 일반직 노조위원장, 허연주 경마직 노조위원장. 한국마사회 제공

참석자들은 이날 “모두가 안전하게 일하고, 고객이 안심하며 찾을 수 있는 마사회를 만들겠다”는 공동 목표를 세웠다. 특히 한국마사회는 올해를 ‘현장 안전 강화의 원년’으로 선포하고, 전 사업장의 안전관리 체계를 대대적으로 점검·개선해 나갈 방침이다.

서명식 직후 우 회장은 직접 안전점검단을 이끌고 현장 행보에 나섰다. 이번 점검은 해빙기 및 겨울철 이후 발생할 수 있는 시설물 균열, 지반 침하, 배수 불량 등 계절적 취약 요인에 집중됐다.

특히 고객들이 즐겨 찾는 ‘100년 숲길’ 등 주요 시설의 안전 상태를 확인하고, 최근 건조한 날씨에 대비한 산불 위험 요인과 소화설비 작동 여부 등 화재 예방 체계를 면밀히 살폈다.

우 회장은 “안전은 타협할 수 없는 경영의 최우선 원칙”이라면서 “단순한 선언에 그치지 않고 노사가 합심해 현장의 실질적인 변화를 이끌어낼 것”이라고 밝혔다.

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