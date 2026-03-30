스포츠월드
세계비즈
구독신청
mPaper
RSS
로그인
회원가입
로그아웃
회원정보수정
회원탈퇴
세계일보
구글
페이스북
네이버 포스트
유튜브
스포츠
세계명품관
연재물
전체메뉴
검색
뉴스
정치
일반
청와대
국회ㆍ정당
선거ㆍ선관위
외교ㆍ안보
국방
북한ㆍ통일
사회
일반
검찰·법원
노동·복지
환경·날씨
교통·항공
교육·학교
사건
해외
국제
일반
미국·캐나다
중국
일본
아태
유럽
중동·아프리카
특파원
러시아
중남미
문화
일반
미디어
종교·학술
공연
미술
건강
레저
문학
음식
위크엔드
패션·뷰티
결혼·육아
전국
일반
서울
경기
강원
충청
영남
호남
제주
피플
일반
부음
동정·인사
인터뷰
오피니언
사설
오늘의 칼럼
기자·데스크
논설위원칼럼
전문가칼럼
외부칼럼
기고·독자
월드
이슈
비즈
일반
금융·증권
보험
재테크
부동산
IT / 과학
산업·기업
자동차
쇼핑·유통
취업·창업
연예
일반
스타
TV·방송
영화
대중음악
해외연예
스포츠
일반
야구
축구
농구
배구
골프
포토
핫갤러리
렌즈로보는세상
포토에세이
영상
부가서비스
환경
드론
inno북스
오늘의 운세
해커스톡
파고다 강남
시사일본어
시사중국어
mPaper
RSS
뉴스
정치
일반
청와대
국회ㆍ정당
선거ㆍ선관위
외교ㆍ안보
국방
북한ㆍ통일
사회
일반
검찰·법원
노동·복지
환경·날씨
교통·항공
교육·학교
사건
해외
국제
일반
미국·캐나다
중국
일본
아태
유럽
중동·아프리카
특파원
러시아
중남미
문화
일반
미디어
종교·학술
공연
미술
건강
레저
문학
음식
위크엔드
패션·뷰티
결혼·육아
전국
일반
서울
경기
강원
충청
영남
호남
제주
피플
일반
부음
동정·인사
인터뷰
오피니언
사설
오늘의 칼럼
기자·데스크
논설위원칼럼
전문가칼럼
외부칼럼
기고·독자
월드
이슈
비즈
일반
금융·증권
보험
재테크
부동산
IT / 과학
산업
자동차
쇼핑·유통
취업·창업
연예
일반
스타
TV·방송
영화
대중음악
해외연예
스포츠
일반
야구
축구
농구
배구
골프
포토
핫갤러리
렌즈로보는세상
포토에세이
영상
부가서비스
환경
드론
inno북스
오늘의 운세
해커스톡
파고다 강남
시사일본어
시사중국어
mPaper
RSS
[31일의 날씨] 초록 물드는 산하
관련이슈
오늘의 날씨
입력 :
2026-03-30 20:07
인쇄
메일
url 공유
-
+
Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지
20260330514612
0101050100000
0
2026-03-30 20:7:3
2026-03-30 20:7:3
0
[31일의 날씨] 초록 물드는 산하
세계일보
-
오피니언
[설왕설래] 최악 드라이버 타이거 우즈
‘골프 황제’ 타이거 우즈(50)가 약물 운전 혐의로 경찰에 체포됐다가 보석금을 내고 석방됐다. 사고는 지난 28일(한국시간) 미국 플로리다에서 우즈가 자신의 레인지로버 스포츠유틸리티차(SUV)로 앞서가던 트럭 트레일러를 들이받아 발생했다. SUV가 옆으로 굴렀지만, 다행히 우즈는 다치지 않았다. 호흡을 통한 음주측정에서 알코올은 검출되지 않았다. 반면 머
[특파원리포트] 트럼프를 돕지 않는 동맹들
“이건 도널드 트럼프 (미국) 대통령이 자신의 정책 실패를 깨닫고 있는 상황 중 하나라고 생각합니다. 지난 14, 15개월 동안 트럼프는 한국을 포함해 다른 나라들과의 동맹을 약화하고 적대시하는 일을 너무 많이 해왔습니다.” 앤디 김 연방 상원의원(뉴저지·민주)은 25일(현지시간) 연방의회 상원의원빌딩에서 가진 아시아태평양·한국 기자들과의 간담회에서 트럼
[박영준 칼럼] 강대국 전쟁이 던진 안보 과제
러시아·우크라이나 전쟁이 5년째를 맞이하고 있다. 미국과 이스라엘의 대이란 전쟁도 지난 2월28일 개시된 이래 한 달여를 경과하고 있다. 유엔 안보리 상임이사국이자 핵확산금지조약(NPT)에서 인정된 핵무기 보유 국가들인 미국과 러시아가 중동과 유럽에서 동시에 대규모 전쟁을 벌이는 것은 제2차 세계대전 이후 처음 있는 일이다. 80여년 만에 국제질서가 강대국
[심호섭의전쟁이야기] 전쟁에서의 ‘중심’과 정치적 목표
한때 전쟁이 결정적 승부로 빠르게 끝날 수 있을 것이라는 믿음이 있었다. 강력한 군사력으로 상대의 주력을 격파하면 전쟁이 쉽게 종결된다는 것이다. 그러나 20세기 이후 대부분의 전쟁은 이러한 기대와는 다른 양상을 보였다. 1차대전은 수많은 대규모 전투에도 불구하고 지루한 교착 상태로 이어졌고, 2차대전 역시 결정적 전투로 부르는 전환점이 있었지만 오랜 전
HOT뉴스
1
킷캣 41만 개 통째로 사라졌다…“부활절 앞 초콜릿 구하는
2
"멀리 안 가고 혼자 즐긴다"…달라진 日벚꽃놀이 풍경, 왜
3
"전쟁 중에도 벤틀리 잘 팔려"…키이우, 유럽 판매 3위
4
日 은퇴 여배우, 2800원 편의점 샌드위치 훔치다 덜미
5
"추억 남기려다 철창행"…만리장성 낙서 中 관광객의 최후
포토