[재미로 보는 오늘의 운세] 3월 31일 (화요일) 계약서를 써야 한다면 오늘이다

96년생 확실한 물증이 있어야 하니 서둘지 마라. 84년생 거래서에서 반가운 사람을 만나게 된다. 72년생 처세술이 뛰어나면 일취월장한다. 60년생 남 생각지 말고 당당하게 주장을 내세워라. 48년생 적재적소에 인재를 등용하면 매출이 오른다. 36년생 시작이 반이니 오전이 길하면 심신이 편안하다.

97년생 지나치게 자신의 의견만 내세우지 마라. 85년생 자신감을 가질수록 일이 잘 풀린다. 73년생 약간 모자라는 것에 매력을 느끼는 것이 당연하다. 61년생 사회적인 입지를 단단하게 굳혀라. 49년생 남을 먼저 배려하는 마음을 가지길 바란다. 37년생 해오던 대로만 하면 별 탈 없다.

98년생 진두지휘하는 모습이 절실히 요구된다. 86년생 발전의 기세가 강해지는 날. 74년생 현실을 인정하면 막혔던 부분이 뚫린다. 62년생 새로 시작하는 계획은 주변과 조화를 이뤄야 한다. 50년생 실수를 감수하고 전진하면 행운이 따른다. 38년생 참는 것도 한계가 있으니 적당한 때에 깨끗이 잊자.

99년생 상대방의 잘못을 지적하면 순순히 시인한다. 87년생 끈기있게 밀고 나가야 희망이 있다. 75년생 마음의 갈피를 잡아 기분을 이끌어 내라. 63년생 분위기가 고조될 시기라면 위치를 지켜라. 51년생 풍부한 것보다 모자라는 것에 매력을 느낀다. 39년생 기쁨과 슬픔을 나눌 줄 알면 활력소가 필요없다.

00년생 타인과 주변과 조화가 이루어진다. 88년생 일에 약간의 어려움이 있겠구나. 76년생 성실한 자세로 임하면 모든 문이 열린다. 64년생 분위기 쇄신이 필요하다면 곧장 시행하라. 52년생 길면 잘라내면 되지만 짧은 것은 수정하기 힘들다. 40년생 인간관계가 어디로 가는지 잘 살펴라. 28년생 타인에게 피해를 입혔으면 보상을 해라.

01년생 선배나 도와주는 이가 있으니 다행이다. 89년생 남의 말에 신경쓰지 말고 소신있게 행동하라. 77년생 모자란 부분이 있다면 도움을 청해서 메워라. 65년생 분위기가 고조될 시기라면 위치를 지켜라. 53년생 곰처럼 우직한 사람은 멀리서 희소식이 들린다. 41년생 주관이 뚜렷한 것은 좋지만 강요하는 건 무리. 29년생 적당한 구실로 위기를 모면하려는 사람은 백해무익.

02년생 금전 융통에 생각보다 불리한 운이다. 90년생 서두르지 말고 때를 기다려라. 78년생 억울하면 출세하라는 말을 받아들여라. 66년생 어렵게 얻은 것을 쉽게 잃을 수 있다. 54년생 자신을 낮추는 겸손한 모습을 갖춰라. 42년생 우직한 사람은 희소식이 들리니 마음속이 밝다. 30년생 생활에 작은 변화가 예상된다.

03년생 화합하여 하는 일 등에는 좋은 성과있다. 91년생 만사가 형통하니 막히는 일이 없다. 79년생 능력 이상의 결과를 얻고 싶다면 어울려라. 67년생 의지가 강하고 약한 자는 겉으로 드러난다. 55년생 초지일관 추진하는 것이 바람직하다. 43년생 자기관리를 잘해야만 마음처럼 유지될 수 있다. 31년생 칭찬에 인색한 자는 구설이 있다.

04년생 오늘은 외부로 돌아다니면 수익이 크다. 92년생 금전운과 재물운이 트이겠구나. 80년생 계획이 좋아도 실천하지 않는다면 백해무익. 68년생 가까운 사람과의 인간관계를 돈독히 하라. 56년생 적임자를 구하지 못하면 심신이 피곤해진다. 44년생 일을 성취하려면 진솔한 대인관계가 요구된다. 32년생 규모가 너무 크지 않도록 조절이 필요하다.

05년생 노력한 만큼 성과와 수익이 있다. 93년생 타인의 도움으로 일이 풀려간다. 81년생 상대방의 취향을 파악한 후에 손을 내밀어라. 69년생 기본기가 단단하면 저력을 발휘할 수 있다. 57년생 냉정한 눈으로 바라보고 판단해야 한다. 45년생 개개인의 특징을 파악해야 힘을 얻을 수 있다. 33년생 자기감정에 충실하면 값진 것은 얻는다.

06년생 다양한 의견를 받아들이는 것이 도움이 된다. 94년생 마음먹은 대로 일이 풀려 나간다. 82년생 경험이 풍부한 사람과 함께 하면 자신을 위하는 길. 70년생 주변사람들을 적대시하는 일은 절대 금물. 58년생 관망하는 것이 나에겐 이롭고 상대에겐 피곤하다. 46년생 집안이 소란하면 적극적으로 해결하라. 34년생 일은 안 풀리고 마음만 조급해진다.

95년생 모처럼 기회가 다시 찾아오겠다. 83년생 힘든 고비가 두렵지 않다면 성장할 것이다. 71년생 인내심이 무엇보다 필요한 운세다. 59년생 남의 말도 귀담아 들어두면 요긴하게 쓰인다. 47년생 함부로 단정짓는 것은 어리석은 행동. 35년생 자신을 드러내고 장점을 극대화하라.

백운철학원

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