마야가 13년 만에 발표한 신곡 '기분이 아주 꽃같네' 커버 사진. 제공|마야

마야의 신곡 '기분이 아주 꽃같네' 커버 사진. 마야 제공

가수 마야가 13년 만에 신곡 '기분이 아주 꽃같네'를 발표했다.

2003년 '진달래꽃'으로 데뷔해 '쿨하게' '위풍당당' '나를 외치다' 등으로 큰 사랑을 받은 마야는 이번 신곡을 통해 오랜 공백을 깨고 다시 대중 앞에 섰다.

신곡 '기분이 아주 꽃같네'는 현대인의 일상을 솔직하면서도 유머러스하게 풀어낸 곡이다. '커피 한 모금 오늘의 위로 같아' '월급날엔 잠깐 살맛이 나지만 / 통장 알림이 뜨자마자 사라진다' 등 반복되는 일상 속에서 살아가는 직장인들의 현실적인 감정이 담겨 있다.

특히 '내 삶은 여전히 짤짤이야'라는 표현은 많은 직장인들의 공감을 이끌어내는 대목이다.

그러나 이 노래는 단순히 현실의 답답함을 이야기하는 데서 그치지 않는다. '이런 기분이 아주 꽃같네 / 웃어버려 그래야 미치지 않지'라는 메시지를 통해 힘든 현실 속에서도 웃음으로 버텨보자는 솔직한 위로를 건넨다.

이번 곡은 마야가 작사와 작곡을 모두 맡은 작품이다. 편곡은 한국 대중음악계를 대표하는 작곡가 하광훈이 참여해 완성도에 심혈을 기울였다.

마야는 이번 싱글 발표를 시작으로 매월 한 곡씩 새로운 음악을 발표할 계획이다. 이렇게 발표되는 곡들은 연말에 모아 총 12곡이 수록된 정규 앨범으로 발표할 예정이다.

13년 만에 돌아온 마야가 이번 프로젝트를 통해 어떤 새로운 음악적 색깔을 보여줄지 관심이 모이고 있다.

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