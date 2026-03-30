위아공작기계, SIMTOS 2026 최대 규모 참가…AI 제조 플랫폼 전면 공개

위아공작기계가 국내 최대 공작기계 전시회 SIMTOS 2026에 참가해 차세대 제조 플랫폼 기술을 공개하고 글로벌 시장 공략에 속도를 낸다고 30일 밝혔다.

위아공작기계는 이번 전시회에서 총 21종의 최신 공작기계와 AI 기반 자동화 솔루션을 선보이며, 참가 기업 가운데 최대 규모의 전시 부스를 운영한다고 밝혔다. 지난해 7월 현대위아 공작기계사업부에서 독립 출범한 이후, 이번 전시를 계기로 브랜드 경쟁력을 한층 강화하고 글로벌 시장 확대에 나선다는 전략이다.

이번 SIMTOS에서 위아공작기계는 공작기계와 포크리프트 타입 AGV 자동화 시스템을 결합한 ‘피지컬 AI(Physical AI)’ 기반 스마트 제조 공정을 선보인다. 공작기계와 물류 자동화 시스템을 유기적으로 연동해 가공 공정과 물류 이동을 통합 관리하는 방식으로, 국내 공작기계 업계 최초로 차세대 자율 제조 환경을 실증하는 것이 특징이다.

회사 측은 이를 통해 기존 공작기계 단품 공급을 넘어 제조 공정 전반을 통합하는 ‘제조 플랫폼 기업’으로 사업 영역을 확대한다는 계획이다.

이번 전시에서는 총 21종의 최신 장비 라인업도 함께 공개된다. 특히 차세대 5축 머시닝센터 ‘KF6500/5A’와 대형 수평형 머시닝센터 ‘HS10000’을 최초로 선보이며, 항공우주, 방위산업, 반도체 등 초정밀 고부가가치 산업 시장 공략을 강화할 방침이다.

위아공작기계는 SIMTOS 기간 동안 참가 업체 중 최대 규모인 250명의 글로벌 딜러와 고객을 초청해 기술 세미나와 비즈니스 미팅을 진행하고, 공격적인 영업 활동을 통해 신규 고객 확보에도 적극 나설 계획이다.

한편 위아공작기계 주재진 사장은 “SIMTOS 2026을 통해 브랜드 경쟁력을 글로벌 시장에 확고히 각인시키고, 첨단 제조 산업 분야에서 시장 지배력을 빠르게 확대해 나갈 것”이라고 말했다.

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