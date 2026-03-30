中항공사 北직항편 6년만에 이륙…평양서 주북中대사가 맞이

중국 국적 항공사인 중국국제항공(에어차이나)이 30일 중국 베이징과 북한 평양을 잇는 직항 노선 운항을 6년 만에 재개했다.



중국 관영 신화통신과 AFP통신 등에 따르면 에어차이나는 이날부터 매주 월요일 주 1회 베이징 서우두국제공항과 평양 순안국제공항을 연결하는 양방향 정기편 운영에 들어갔다.

30일 베이징 서우두공항에서 업무상 출장 차 평양행 에어차이나 항공편을 탑승한 여행객이 체크인 후 언론과 인터뷰하는 모습. AFP연합뉴스

에어차이나는 코로나19가 확산하기 시작하던 2020년 1월 북한행 항공편 운항을 전면 중단한 이후 6년 만에 평양 노선 운항을 재개했다.



앞서 북한 고려항공이 2023년부터 평양-베이징 노선을 재개해 주 2회 운항하고 있으나 중국 항공사들은 그동안 북중 정기편을 운항하지 않고 있었다.



노선 복원 후 첫 비행기인 CA121편은 베이징 현지시간으로 이날 오전 8시께 서우두공항에서 이륙했다.



에어차이나 홈페이지에는 CA121편이 이날 오전 8시 5분 출발 예정이었으며, 실제로는 8시9분에 출발했다고 나와 있다.



CA121편은 오전 11시께(이하 북한시간) 평양 순안국제공항에 도착할 예정이었으며, 그보다 22분 이른 10시 38분에 착륙했다.



이 비행기는 이후 평양발 베이징행 항공편(CA122)으로 낮 12시 9분에 순안공항을 출발해 베이징 시간으로 12시 51분에 서우두 공항으로 돌아왔다고 에어차이나는 안내했다.



평양에서는 왕야쥔 주북한 중국 대사가 대사관 직원들과 전우철 조선민용항공총국 대외사업국 부국장 등과 함께 직접 순안국제공항에 나와 첫번째 승객들을 맞이했다고 주북 중국 대사관은 밝혔다.



왕 대사는 승객들을 환영하면서 "에어차이나의 북한 노선 운항 재개는 중국과 북한의 항공운송 협력에 있어 상징적인 사건"이라며 "이는 양국의 우호적 왕래를 더욱 증진하고 민심 소통의 다리를 놓으며 인적 이동과 경제무역 협력, 인문교류 촉진에 새로운 동력을 불어넣을 것"이라고 말했다.



그는 "이로써 양국 간 도로, 철도, 항공 통행이 전면적으로 재개됐다"며 양국 국민 간에 더욱 긴밀한 교류를 추진하겠다고 덧붙였다.



이에 승객 대표는 노선 재개 후 첫 항공편을 타고 북한에 오게 돼 기쁘며, 전 구간에서 안정적이고 편안하게 비행했다고 답했다고 주북 중국 대사관은 전했다.



앞서 평양으로 업무차 출장을 가기 위해 베이징에서 이 비행기에 탑승한 자오빈은 "철도 노선과 에어차이나 항공편이 늘어나 (북중 간) 인적 교류가 더 증가할 것으로 기대한다"고 AFP에 말했다.



이날 베이징발 CA121편에 탑승한 전체 승객은 10여명에 그쳤다. 이날 노선에 배정된 B737기에 120여명이 탑승할 수 있는 것을 고려하면 사실상 거의 빈 좌석으로 운항한 셈이다.



북한은 현재 관광 비자를 러시아인 단체 여행객 등에 제한적으로 내주고 있어 중국에서는 사업, 학업 등 목적이 있어야 북한에 갈 수 있다.



중국은 앞서 지난 12일 베이징과 평양을 잇는 양방향 여객열차 운행을 6년 만에 재개한 데 이어 국적 항공사의 북한 직항편도 복원하며 북한과의 인적 교류 확대에 속도를 내고 있다.



북중 여객열차·여객기 운행 재개는 지난해 9월 김정은 북한 국무위원장이 중국 전승절 열병식을 계기로 6년여만에 베이징을 방문, 시진핑 중국 국가주석과 만나 관계 복원을 확인한 이후 6개월여만에 이뤄졌다.



이번 열차·여객기 운행 재개는 김정은 위원장 방중 이후 반년 넘게 북중 교류와 관련해 뚜렷한 움직임이 포착되지 않다가 트럼프 대통령의 방중을 앞두고 실질적인 인적교류 복원 조치가 이뤄졌다는 점에서 주목받고 있다.

<연합>

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