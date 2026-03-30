백아율 모이스처 밸런싱 마스크, 북미 아마존 오버롤픽(Overall Pick) 선정

한국 자연주의 코스메슈티컬 브랜드 백아율(Baegayul)이 북미 아마존 시장에서 의미 있는 성과를 이어가고 있다. 백아율은 대표 제품인 ‘모이스처 밸런싱 마스크’가 아마존 초이스(Amazon’s Choice)에 선정된 데 이어, 최근 오버롤픽(Overall Pick)까지 재차 선정되며 글로벌 시장에서의 제품 경쟁력을 다시 한 번 입증했다. 여기에 앞서 ‘모이스처 밸런싱 세럼’ 역시 북미 아마존에서 아마존 초이스에 선정된 바 있다.

아마존 오버롤 픽(Overall Pick)은 아마존 초이스의 상위 앰블럼으로 특정 키워드 기반 추천을 넘어, 실제 구매 데이터와 소비자 반응을 종합적으로 반영해 해당 제품이 속해있는 카테고리의 극소수만 선정되는 최상위 추천 지표다. 아마존이 공개한 기준에 따르면, Overall Pick 제품은 평점 4점 이상을 유지하면서, 구매 빈도가 높고, 반품률이 낮은 제품에 부여된다. 이는 단순 노출이 아닌 실제 소비자 만족도와 반복 구매가 안정적으로 이어지는 제품이라는 의미로 해석된다.

그 중 ‘Purchased often(자주 구매됨)’과 ‘Returned infrequently(낮은 반품률)’ 기준은 제품 사용 만족도와 재구매 의사를 동시에 반영하는 핵심 요소로 평가된다. 즉, 단기 판매량이 아닌, 지속적인 판매 유지력과 재구매율이 확보된 제품, 즉 카테고리 내 1% 이하 최상위권의 제품력으로 해석할 수 있다.

백아율은 화해 뷰티 어워드 수상을 통해 국내 소비자 만족도를 이미 검증받은 바 있으며, 이러한 제품력이 인종과 피부 타입이 다양한 북미 시장에서도 통용되는 것을 의미한다. 이는 국내에서의 사용자 리뷰 기반 신뢰와 북미 시장에서의 아마존 Overall Pick 등 재구매율 지표가 맞물리며 글로벌 경쟁력을 동시에 입증한 사례로 해석된다.

백아율은 전 제품 시카 성분 설계(All-line CICA System)로 기본 진정 케어 제공을 하며 모이스처 밸런싱 마스크는 ‘피부 본연의 균형 회복’을 중심으로 설계된 수분&진정 솔루션이다. 무엇보다 수분과 유분, 피지 밸런스를 함께 고려한 포뮬러를 통해 피부에 과도한 부담을 주지 않으면서도 촉촉한 마무리를 구현하는 데 초점을 맞췄으며, 사용 후 피부 결 정돈과 피부 장벽 개선에 도움을 줄 수 있도록 설계됐다.

성분 구성 측면에서는 히알루론산이 포함되어 피부 수분 유지에 활용되며, 슈퍼 율무 추출물을 비롯한 다양한 한국 자연 식물 유래 성분을 기반으로 한 복합 성분이 피부 진정 및 컨디셔닝에 도움을 줄 수 있도록 설계됐다. 또한 Anti Sebum P 복합체가 적용되어 피지 균형과 모공 관리까지 고려된 점이 특징이다.

관계자는 “세럼과 마스크팩 모두 아마존 초이스(Amazon’s Choice)에 선정되고, 마스크팩이 오버롤 픽(Overall Pick)까지 포함된 것은 실제 구매 데이터와 재구매 흐름, 낮은 반품율 등 주요 지표를 기반으로 해당 카테고리 내 최상위 수준의 제품 경쟁력을 입증한 것”이라며 “국내 대형 스킨케어 브랜드와 함께 선정된 화해픽 ‘2026 라이징 브랜드 Top 3’와 더불어 아마존US 오버롤 픽 앰블럼 획득 등의 성과를 바탕으로 글로벌 유통 확대를 통해 브랜드 경쟁력을 지속적으로 강화해 나갈 계획”이라고 밝혔다

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