국민체육진흥공단 하형주 이사장, 올림픽공원 공사 현장 긴급 안전 점검 실시

서울올림픽기념국민체육진흥공단(이사장 하형주)이 올림픽공원 내 주요 시설 개선 공사 현장을 직접 찾아 안전 실태를 점검하며 ‘무재해 공사 현장’ 실현을 향한 강력한 의지를 드러냈다.

하형주 서울올림픽기념국민체육진흥공단 이사장(왼쪽)이 27일 서울 송파구 올림픽공원 내 우리금융아트홀의 안전 실태를 점검하며 '무재해 공사 현장' 실현을 위한 강력한 의지를 드러냈다. 국민체육진흥공단(KSPO) 제공

30일 국민체육진흥공단에 따르면, 하형주 이사장은 27일 올림픽공원 내 우리금융아트홀과 올림픽 테니스 경기장의 시설 개선 공사 현장을 전격 방문했다. 이번 점검은 공사 현장 내 근로자들의 안전 의식을 고취하고, 잠재적인 사고 위험 요소를 사전에 차단하기 위해 마련된 현장 경영의 일환이다.

이날 하 이사장을 비롯한 안전 점검단은 작업장에서 발생할 수 있는 화재 및 추락 사고 방지 대책을 집중적으로 살폈다. 특히 최근 발생한 대전 공장 화재 사고를 반면교사 삼아, 유사한 사고가 재발하지 않도록 현장 내부통제 체계를 강화하고 안전 수칙 준수 여부를 철저히 점검했다.

하 이사장은 현장 관계자들과 만난 자리에서 “모든 사고는 아주 작은 방심과 사소한 부주의에서 시작된다”면서 “현장의 모든 작업자가 가장 안전한 환경에서 업무에 집중할 수 있도록 지원을 아끼지 않겠다. 공사가 마무리되는 순간까지 단 한 건의 사고도 없는 ‘무재해 현장’을 유지해 달라”고 당부했다.

하형주 서울올림픽기념국민체육진흥공단 이사장(왼쪽)이 27일 서울 송파구 올림픽 테니스 경기장의 안전 실태를 점검하며 '무재해 공사 현장' 실현을 위한 강력한 의지를 드러냈다. 국민체육진흥공단(KSPO) 제공

국민체육진흥공단은 앞으로도 경영진이 직접 현장을 발로 뛰는 안전 경영을 지속할 방침이다.

국민체육진흥공단 관계자는 “단순한 점검에 그치지 않고, 실질적인 위험 요소를 선제적으로 제거해 안전한 체육 시설 환경을 조성하는 데 최선을 다할 것”이라고 말했다.

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