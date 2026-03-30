165cm의 한계 뚫은 핸드볼계 ‘작은 거인’ 강경민, 1200골 금자탑으로 증명하다

지난 27일, SK슈가글라이더즈가 H리그 정규리그 우승을 확정 지은 순간 코트 위에서 가장 눈부시게 빛난 별은 단연 강경민이었다. 이날 강경민은 역대 세 번째 개인 통산 1200골이라는 대기록을 ‘스카이 슛’으로 자축하며 경기 MVP까지 거머쥐었다. 이적 후 팀을 정규리그 3연패와 통합 우승의 길로 인도하고 있는 ‘살아있는 전설’ 강경민을 만나 우승 소감과 그녀의 핸드볼 철학을 들어봤다.

불안을 확신으로 바꾼 ‘리더의 책임감’이 지금의 강경민을 있게 했다. 3년 연속 정규리그 우승이라는 대업을 달성한 그이지만, 기쁨보다 안도감을 먼저 내비쳤다. 시즌 초반 주축 선수의 이적과 부상병동이라는 악재 속에 ‘슈글즈’를 향한 외부의 시선은 회의적이었기 때문이다.

“사실 이번 시즌을 시작하며 우승할 수 있을까 하는 의문이 있었어요. 3, 4위로 밀려날 거라는 전망도 있었죠. 유소정 선수가 떠나고 어린 선수들이 합류하면서 손발을 맞출 시간이 턱없이 부족했거든요. 리더로서 걱정이 많았던 게 사실입니다.”

실제로 시즌 초반 슈글즈의 경기는 아슬아슬했다. 하지만 강경민은 흔들리는 팀을 다잡았다. 경기를 거듭하며 조직력이 살아났고, 어느덧 팀은 ‘전승 우승’을 노리는 무결점의 상태로 거듭났다. 그녀는 “초반의 불안함을 승리로 버텨낸 것이 큰 힘이 됐다”며 “이제는 어떤 팀을 만나도 두려움이 없다”는 자신감을 보였다.

165cm라는 신체적 한계를 압도하는 ‘코트의 지휘자’라는 수식어는 선수 강경민을 정의하는 가장 완벽한 문장이다. 그는 핸드볼 선수로서 크지 않은 체격 조건을 가졌음에도 센터백(CB)과 레프트백(LB)을 오가며 경기를 지배한다. 상대의 패스를 가로채는 날렵한 움직임과 반 박자 빠른 슈팅은 그녀의 전매특허다. 하지만 화려한 득점력 뒤에는 동료들의 컨디션을 세밀하게 살피는 조력자로서의 면모가 숨어 있다.

“경기를 하다 보면 컨디션이 좋은 선수와 그렇지 않은 선수가 보여요. 센터백으로서 양 옆의 (송)지은이, (최)지혜, 그리고 피벗 (강)은혜의 몸 상태를 계속 체크하며 경기를 조율합니다. 특히 박빙의 상황에서는 실수 하나가 승패를 가르기 때문에, 동료들에게 방향을 제시하고 전체적인 흐름을 컨트롤하는 데 집중하죠.”

MBTI가 ‘ISTJ’라고 밝힌 그녀는 철저하고 차분한 성격답게 코트 위에서도 감정에 휘둘리지 않는다. 스스로 “유연성이나 운동 신경이 뛰어나지 않다”고 낮추면서도, “팀 훈련에 최선을 다하고 쉴 때는 확실히 쉬는 철저한 자기관리”를 롱런의 비결로 꼽았다.

전승 우승보다 값진 ‘통합 우승’을 향해 좌고우면하지 않고 뚜벅뚜벅 나아가겠다는 목표다. 강경민은 2023~2024시즌 광주도시공사에서 SK로 둥지를 옮긴 직후 팀을 정상에 올리며 챔피언 결정전 MVP를 차지했다. 올 시즌 역시 71골과 도움 83개(2위)를 기록하며 대체 불가능한 에이스임을 입증했다. 이제 그녀의 시선은 정규리그를 넘어 ‘3년 연속 통합 우승’이라는 종착역을 향하고 있다.

핸드볼 H리그 SK슈가글라이더즈 강경민 선수. 한국핸드볼연맹 제공

“전승 우승이라는 기록도 좋지만, 거기에 매몰되어 무리하다 보면 부상이 올 수 있어요. 우리의 진짜 목표는 통합 우승입니다. 지난 시즌부터 이어온 전승에 대한 부담감을 내려놓고, 그저 지금까지 해온 것처럼 한 경기 한 경기에 집중하고 싶어요.”

인터뷰 내내 동료들에 대한 애정을 드러낸 그녀는 마지막으로 팀원들에게 진심 어린 메시지를 전했다. “마음적으로 힘들 텐데 부담 갖지 말고, 챔피언 결정전까지 모두 부상 없이 몸을 잘 만들어서 다시 한 번 통합 우승의 기쁨을 함께 누렸으면 좋겠습니다.”

자신의 이름을 역사의 한 페이지에 새기면서도 여전히 ‘팀의 승리’가 최우선이라는 강경민. 그녀가 이끄는 SK슈가글라이더즈의 황금기는 이제 막 정점을 향해 달려가고 있다.

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