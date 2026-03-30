인천시, 편익시설 환경 개선 생활폐기물 안정적 처리 추진

인천시가 관내 환경기초시설의 대대적인 성능 향상을 꾀한다. 주민과 상생하는 지역 거점으로 거듭날 수 있도록 투명한 관리체계 마련에 더해 시민들이 체감하는 친환경 도시 이미지를 구축한다는 방침이다.

시는 송도자원환경센터·자원순환지원센터·송도스포츠파크에 대한 상반기 정기정비를 추진한다고 30일 밝혔다. 약 17억원을 투입해 5월 초까지 진행된다. 대상은 인천에서 발생하는 연간 생활폐기물 14만t, 재활용폐기물 1만t, 음식물류폐기물 4만t 규모를 각각 처리하는 인프라다.

송도자원환경센터는 폐열보일러 주증기 배관 교체를 비롯해 대기오염물질 방지시설 유지보수 등이 이뤄진다. 소각 과정에서 나오는 오염물질은 저감하고 운영의 안정성을 높이기 위한 조치다. 동시에 4종의 법정 검사로 설비 신뢰도를 강화할 계획이다.

연간 38만명 이상이 찾는 송도스포츠파크의 경우 수영장과 잠수풀 수질을 개선한다. 또 헬스장, 캠핑장 등은 보강작업을 거쳐 편의성과 만족도 향상에 나선다. 자원순환지원센터는 견학 환경 업그레이드를 통해 더 나은 교육공간으로 쓰여진다.

정비 기간인 내달 2∼24일 일부 지역의 생활폐기물 반입이 일시 중단된다. 시는 청라자원환경센터 교차 반입과 민간 위탁처리 등으로 시민 불편을 최소화한다. 시 관계자는 “철저한 정비 및 지속적인 투자로 시설 안정성과 신뢰를 한층 높일 것”이라고 말했다.

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