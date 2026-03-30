LPGA 2주 연속 우승 김효주 "말이 안 나올 정도로 기쁘다"

2주 연속 미국여자프로골프(LPGA) 투어에서 우승한 김효주가 환하게 웃었다.

김효주는 30일(한국 시간) 미국 애리조나주 피닉스의 월윈드 골프 클럽(파72)에서 열린 미국여자프로골프(LPGA) 투어 포드 챔피언십(총상금 225만 달러)에서 최종 합계 28언더파 260타로 우승했다.

2위 넬리 코르다(미국 26언더파 262타)와는 2차 차이다.

이 대회 타이틀 방어에 성공한 김효주는 투어 통산 9승을 쌓았다.

또 2014년 LPGA 투어 진출 후 처음 한 시즌 다승에 성공했다.

김효주는 우승 후 2주 연속 우승 비결을 묻는 말에 "저도 처음이라 (경험 많은) 코르다에게 물어볼 뻔했다"며 웃으며 답했다.

이어 "이런 날이 온다"며 "좋은 기억이 있는 곳에 다시 와서 2연패를 이뤄 기분이 너무 좋다"고 덧붙였다.

그러면서 "말이 안 나올 정도로 정말 기쁘다"고 강조했다.

코르다는 2024년 LPGA 투어에서 자신이 출전한 5개 대회 연속 우승 대기록을 써낸 바 있다.

김효주는 지난주 포티넷 파운더스컵에 이어 2주 연속 코르다와의 챔피언 조 맞대결에서 승리했다.

김효주는 "코르다와 함께 경기하면서 많은 것을 보고 배운다. 매우 뛰어난 선수라 경쟁하면서 얻는 것이 많다"며 "서로 경쟁한 덕분에 좋은 성적을 낸 것 같다"고 말했다.

코르다는 "이제 (김)효주와는 같이 안 치고 싶다"고 농담한 뒤 "효주는 정말 놀라운 골프를 하고 있다. 함께 플레이하면 내 경기력도 좋아진다"고 했다.

<뉴시스>

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