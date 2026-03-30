전남광주통합시장 신정훈 단일화… 강기정 시장 본선에서 지원하나

더불어민주당 전남광주통합특별시장 경선에서 후보 단일화를 추진한 여론조사 결과 신정훈 후보가 강기정 후보를 눌렀다. 경선은 신정훈, 민형배, 주철현, 김영록(기호순) 후보 등 4명으로 줄었다.

30일 양측 캠프에 따르면 28~29일 이틀간 진행된 단일화 여론조사에서 신 후보가 평균 지지율에서 앞서 단일 후보로 선정됐다.

이번 단일화는 양측이 각각 여론조사 업체를 선정해 안심번호 기반 자동응답(ARS) 방식으로 조사를 실시한 뒤, 결과를 합산해 평균 지지율이 높은 후보를 선출하는 방식으로 이뤄졌다.

신 후보가 단일 후보로 선정되면서 강 후보는 후보직을 사퇴할 것으로 예상돼 현재 5인이 경쟁 중인 전남광주특별시장 민주당 본경선은 4인 경쟁체제로 재편된다.

신 후보와 강 후보는 곧바로 통합선대위를 꾸려 본경선에 공동대응할 예정이다. 1964년 동갑인 두 후보는 대학 시절부터 미문화원 점거 투쟁 등 민주화운동을 함께해온 동지이자 가톨릭 신자로서 깊은 인연을 맺어왔다.

이번 단일화가 판세에 어떤 영향을 줄지에 관심이 쏠리고 있다. 선거 구도는 단일화에 성공한 신정훈 후보와 김영록 후보, 민형배-주철현 연대 등 3파전으로 치러질 것으로 전망된다. 전남지역 후보가 명이 나오게 되면서 광주에 기반을 둔 민형배 후보쪽이 유리할 수 있다는 분석이 나오고 있다.

하지만 이번 단일화로 전남 중부권 기반의 신 후보가 광주 기반 지지층 일부까지 흡수할 경우 민후보의 표를 잠식할 수 있다는 분석도 배제할 수 없다. 단일화 효과가 나오려면 강기정 후보가 어떤 역할을 하느냐에 따라 달라질 수 있다. 선관위에 예비 후보 등록을 마친 강 시장이 본경선까지 신 후보를 돕는 선거운동을 계속할 수 있을 지에 관심이 쏠리고 있다. 강 시장은 예비후보 등록을 취소하고 광주시장직에 복귀해 전남광주통합특별시의 통합작업에 나설지 등 향후 거취에 주목을 받고 있다.

다른 후보들은 이번 단일화에 대한 대응 전략 마련과 추가 연대 가능성 등을 검토하는 등 경선판이 요동칠 것으로 보인다. 더불어민주당 전남광주통합특별시장 본경선은 4월 3~4일 실시되며, 과반 득표자가 없을 경우 4월 12~14일 결선 투표가 진행된다.

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