규현, '흑백요리사' 섭외 받았다

가수 규현이 '흑백요리사' 섭외를 받았다고 밝혔다.

29일 방송된 JTBC 예능 '냉장고를 부탁해'에는 나나, 규현이 게스트로 출연했다.

규현. JTBC '냉장고를 부탁해' 캡처

김성주는 팩트 체크가 필요하다면서 "'(규현이) '흑백요리사'에 섭외를 받은 적 있다더라"고 전했다.

규현은 "오해하지 말고 들어달라"며 "제작진이 '흑백요리사'라는 프로그램을 하는데 '너 좋아하잖아. 나와볼래?'라고 얘기하셨다. 그게 와전돼서 '섭외 들어왔다'로 퍼진 것"이라고 해명했다.

김성주는 "제작진이 나와달라고 한 게 섭외"라며 "아무나 섭외하지 않는다"고 했다.

이에 규현은 "그럼 섭외 받은 걸로 하겠다"고 정리했다.

이어 김성주는 "내가 만약 나갔다면 세프들 중 이 사람은 비빌 만하다 싶은 사람이 있느냐"고 묻자 규현은 "어차피 이건 '만약에'잖나. 전 김풍 씨랑 한번 붙겠다"고 했다.

김풍은 "전 안 나갔으니까"라며 당황하자 규현은 "나오셨다면 치열한 승부를 겨루지 않았을까"라고 했다.

<뉴시스>

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