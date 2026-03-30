與, 형량거래 시도 의혹 주장에 ”검찰의 조작 시나리오 드러나”

더불어민주당은 30일 ‘쌍방울 대북 송금 사건’ 수사를 담당한 박상용 검사가 형량 거래를 시도했다는 의혹과 관련해 윤석열 정치검찰의 조작 기소 의혹이 드러났다고 주장하면서 공세에 나섰다. 민주당은 ‘온라인 조작 기소 제보센터’도 운영하겠다면서 박 검사를 비롯한 조작 수사팀을 국정조사 증언대에 세우겠다고 했다.

더불어민주당 정청래 대표가 30일 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다. 연합뉴스

민주당 정청래 대표는 이날 국회 의원회관에서 열린 최고위원회의에서 “쌍방울 대북 송금 사건은 정치검찰에 의해 하나부터 열까지 완전히 조작된 사건이라는 의심이 점점 진실이라는 것으로 확인되고 있다”며 이같이 말했다. 그는 “윤석열 검찰 독재의 야당 탄압, 정적 죽이기, 이재명 죽이기에 대해 우리가 3년 내내 싸워오지 않았느냐”며 “‘우리가 그때 제대로 맥을 짚었구나’ 하는 것을 이번 검사의 녹취를 보면서 새삼 느끼게 되고 더 큰 분노를 느낀다”고 밝혔다.

정 대표가 말한 ‘검사의 녹취’는 민주당 전용기 의원이 전날 기자간담회에서 박 검사와 이화영 전 경기도 평화부지사의 변호인인 서민석 변호사 사이의 통화가 담긴 녹취 파일을 공개한 것을 말한다.

녹취에는 박 검사가 “법정까지 유지될 수 있는 진술이 필요하다. 이재명씨가 완전히 주범이 되고 이화영이 종범이 되는 식의 자백이 있어야 저희가 그거를 할 수가 있고 공익 제보자니 이런 것들도 다 해볼 수가 있다. 보석으로 나가는 거라든지 추가 영장을 안 한다든지 이런 게 다 가능해지는 것”이라고 말한 내용이 담겼다. 이에 박 검사는 즉각 “이화영 종범 의율을 제안한 것은 서 변호사”라며 “서 변호사가 무리한 제안을 한 것에 대해 제가 어렵다고 하면서 일반적인 선처 조건을 설명하는 내용”이라고 반박한 바 있다.

더불어민주당 한병도 원내대표가 30일 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다. 연합뉴스

한병도 원내대표도 “이재명이 주범이 되어야 한다는 검찰의 조작 시나리오가 드러났다”며 “대북 송금 사건은 윤석열 정치검찰이 이재명 죽이기라는 목표를 정해놓고 허위 진술을 강요한 사건”이라고 했다. 그는 “대한민국 형사법 어디에 검사가 피의자와 형량을 거래하도록 되어 있단 말이냐”며 “박 검사를 비롯한 조작 수사팀을 (국정조사) 증언대에 세울 것”이라고 했다. 한 원내대표는 아울러 이날부터 ‘온라인 윤석열 정치검찰 조작 기소 제보센터’를 운영한다고 밝혔다. 그는 “검찰의 회유와 협박으로 피해를 본 국민의 목소리를 직접 듣고 사법 정의를 바로 세우겠다”고 했다.

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