남규리, 씨아 해체 당시 심경…"좋은 어른이 있었다면"

그룹 '씨야' 멤버 겸 배우 남규리가 해체 당시 심경을 고백했다.
29일 방송된 SBS '미운 우리 새끼'에서는 남규리가 집으로 멤버 이보람, 김연지를 초대해 데뷔 20주년을 기념하는 시간을 보내는 모습이 그려졌다.
이들은 데뷔와 함께 짧았던 활동 기간에 대한 이야기를 나눴다.
이보람은 "그렇게 갑자기 해체하게 될 줄 몰랐다"며 "데뷔했던 '인기가요'에서 마지막 무대를 했는데 미친 듯이 눈물이 났다"고 했다.
남규리는 "그때는 어린 나이였고, 상황을 제대로 이해하기 어려웠다"며 "좋은 어른이 주변에 한 명이라도 있었더라면 어땠을까 하는 생각을 정말 많이 했다"고 했다.
이어 "그랬다면 씨야가 조금 더 다른 모습으로, 더 오래 남을 수 있었을 것 같다"고 말하며 아쉬움을 드러냈다
김연지는 "마지막이라는 걸 실감하면서 감정이 복잡했다"고 했다.
재결합에 대한 이야기도 이어졌다.
이보람은 "다시 함께 무대에 설 거라고는 상상도 못 했다"고 말했고, 남규리 역시 "우리도 몰랐던 일이었다"고 웃으며 답했다.
남규리는 "댓글을 보다가 휴대폰이 꺼질 정도로 많은 분들이 기다려주셨다는 걸 알게 됐다"며 "받은 사랑을 다 돌려드릴 수는 없겠지만, 언젠가는 꼭 행복을 드리고 싶다"고 전했다.
한편, 씨야는 데뷔 20주년을 맞아 해체 15년 만에 재결합 소식을 전했다. 오는 5월 정규 4집을 발표할 예정이다.
<뉴시스>
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