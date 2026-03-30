남규리, 씨아 해체 당시 심경…"좋은 어른이 있었다면"

그룹 '씨야' 멤버 겸 배우 남규리가 해체 당시 심경을 고백했다.

29일 방송된 SBS '미운 우리 새끼'에서는 남규리가 집으로 멤버 이보람, 김연지를 초대해 데뷔 20주년을 기념하는 시간을 보내는 모습이 그려졌다.

그룹 '씨야' 멤버 겸 배우 남규리가 해체 당시 심경을 고백했다. SBS '미운 우리 새끼' 캡처

이들은 데뷔와 함께 짧았던 활동 기간에 대한 이야기를 나눴다.

이보람은 "그렇게 갑자기 해체하게 될 줄 몰랐다"며 "데뷔했던 '인기가요'에서 마지막 무대를 했는데 미친 듯이 눈물이 났다"고 했다.

남규리는 "그때는 어린 나이였고, 상황을 제대로 이해하기 어려웠다"며 "좋은 어른이 주변에 한 명이라도 있었더라면 어땠을까 하는 생각을 정말 많이 했다"고 했다.

이어 "그랬다면 씨야가 조금 더 다른 모습으로, 더 오래 남을 수 있었을 것 같다"고 말하며 아쉬움을 드러냈다

김연지는 "마지막이라는 걸 실감하면서 감정이 복잡했다"고 했다.

재결합에 대한 이야기도 이어졌다.

이보람은 "다시 함께 무대에 설 거라고는 상상도 못 했다"고 말했고, 남규리 역시 "우리도 몰랐던 일이었다"고 웃으며 답했다.

남규리는 "댓글을 보다가 휴대폰이 꺼질 정도로 많은 분들이 기다려주셨다는 걸 알게 됐다"며 "받은 사랑을 다 돌려드릴 수는 없겠지만, 언젠가는 꼭 행복을 드리고 싶다"고 전했다.

한편, 씨야는 데뷔 20주년을 맞아 해체 15년 만에 재결합 소식을 전했다. 오는 5월 정규 4집을 발표할 예정이다.

<뉴시스>

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