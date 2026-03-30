“싸다고 안 산다”…갈라진 울산, 결국 ‘입지’만 남았다

퇴근길, 울산 남구의 한 부동산 중개업소. 같은 가격대 매물이 줄줄이 놓여 있지만, 상담은 특정 단지에만 몰린다. “이왕이면 입지 좋은 데로 간다”는 말이 반복된다.

현대건설 제공

실제로 최근 시장은 ‘가격’보다 ‘조건’을 본다. 같은 분양가라도 입지·생활 인프라·상품 완성도에 따라 수요 반응이 완전히 갈리고 있다.

30일 부동산업계에 따르면 과거에는 분양가가 낮으면 일정 수준 수요가 붙었다. 하지만 지금은 다르다. 입지, 브랜드, 상품성 중 하나라도 빠지면 계약 속도가 급격히 둔화된다. 반대로 조건이 맞으면 시장이 위축된 상황에서도 계약이 이어진다.

울산 남구가 대표적이다. 현재 분양권 물량이 줄어들며 사실상 ‘신축 공백 구간’에 들어섰고, 향후 공급도 정비사업 중심으로 제한적이다.

즉, 새 아파트 자체가 귀해지는 구조다. 이 상황에서 입지까지 확보한 단지는 자연스럽게 수요가 몰리는 흐름이 형성된다.

대현동·야음동 일대에는 향후 약 2000세대 규모의 브랜드 단지가 예정돼 있다. 다만 이는 ‘계획’일 뿐, 당장 시장에 풀리는 물량은 아니다.

현재는 공급 공백 → 전세 수급 불안 → 분양가 상승 압력으로 이어지는 구조다. 여기에 도시철도 트램 2호선 개통이 예정되면서 남구 내 이동성과 도심 접근성 개선 기대까지 더해지고 있다.

이 흐름은 결국 하나로 정리된다. “지금 확보 가능한 입지의 가치가 더 커진다”는 것이다.

이 가운데 주목받는 곳이 ‘힐스테이트 선암호수공원’이다. 이 단지는 도심에서 보기 드문 ‘선암호수공원 인접’ 입지를 갖췄다. 공원 자체가 단순 녹지를 넘어 주거 프리미엄으로 작용하는 구조다.

실제 최근 주택 시장에서는 공원·수변·녹지 인접 여부가 가격과 선호도를 좌우하는 핵심 변수로 작용하고 있다.

여기에 야음초 도보 통학이 가능한 학세권까지 갖추면서 실수요층, 특히 자녀를 둔 가구의 선호 조건을 충족시킨다.

울산은 ‘직주근접’이 곧 집값이다. 이 단지는 SK·S-Oil 온산 석유화학단지와 연결되고 울산대교를 통해 현대중공업, 현대자동차, 미포조선 등 주요 산업단지 접근성이 확보된다.

즉, 안정적인 직장 수요를 흡수할 수 있는 구조다. 이는 단순 편의성을 넘어 향후 임대 수요와 가격 방어력까지 연결되는 요소다.

여기에 현대건설의 ‘H 사일런트 홈 시스템Ⅰ’ 스카이라운지 컨시어지 서비스까지 더해지면서 주상복합의 약점으로 지적되던 부분을 보완했다는 평가다.

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