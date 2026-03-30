‘전화 한 통’ 대피 확인 끝…경북도, 주민대피시스템 고도화

경북도는 재난 상황 속에서 인명피해를 줄이고자 ‘경북형 주민대피시스템 고도화’ 사업을 추진한다고 30일 밝혔다.

경북형 주민대피시스템은 2023년 7월 경북 북부지역의 집중호우로 다수의 인명피해가 발생한 이후 전국 최초로 도입한 제도다. 주민으로 이뤄진 마을순찰대가 재난 속에 주민을 사전에 대피시킨다.

경북도청

행정안전부는 경북형 주민대피시스템을 최우수 사례로 선정했다. 마을순찰대를 주민대피지원단으로 이름을 정하고 전국 확대를 추진하고 있다.

도는 지난 2년간 마을순찰대 중심으로 주민 대피시스템을 운영해 온 경험과 현장에서의 애로사항 등을 파악해 주민대피시스템 고도화 사업을 추진한다.

먼저 긴급 상황 시 주민 대피 전파 방식이 훨씬 빨라진다. 경북형 주민대피시스템 전용 앱을 개발한다. 마을순찰대나 주민에게 일일이 전화로 대피시키는 방식에서 긴급 상황 시 앱 알림과 문자 발송은 물론 문자를 제때 확인하기 어려운 노인을 위해 자동으로 대피를 안내하는 음성 전화 기능을 도입한다.

대피소에 도착한 주민 안전 확인 여부도 간편해진다. 스마트폰에 익숙하지 않은 주민도 대피소에 부여된 안심번호로 전화 한 통만 걸면 즉시 안전하게 대피한 것으로 확인한다. 친척 집을 포함한 다른 곳으로 대피한 경우에도 마을순찰대가 간단하게 상황을 확인하고 등록할 수 있어 혼선을 줄일 수 있다.

도와 시·군 상황실에는 마을별 주민 대피 현황을 실시간으로 확인할 수 있는 종합 상황판을 운영한다. 대피하지 못한 가구를 파악해 집중 지원이 가능해지면서 보다 체계적인 대응이 가능해질 전망이다.

고도화 사업은 산사태와 침수 우려 지역 등 인명피해 위험이 큰 마을을 우선 시범지역으로 선정한다. 여름철 자연 재난에 대비해 5월까지 현장 교육과 시스템 구축을 완료한다는 계획을 세웠다.

황명석 도 행정부지사는 “현장의 부담은 줄이면서도 주민의 대피 상황을 빠짐없이 확인할 수 있는 효율적인 시스템을 구축했다”며 “재난 상황에서 가장 중요한 주민의 안전과 신속한 대피를 위해 노력하겠다”고 말했다.

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