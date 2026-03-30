美 '하늘의눈' 파괴 배후?…우크라 "러가 이란에 위성사진 제공"

이란이 중동에서 미군의 주요 자산인 조기경보통제기를 파괴하는 데 필요한 정보를 러시아가 제공했을 가능성이 제기됐다.



29일(현지시간) NBC뉴스 보도에 따르면 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령은 지난 28일 카타르에서 진행한 인터뷰에서 러시아가 이란의 중동 내 미군 공격을 돕기 위해 정보를 공유하고 있다고 주장했다.

지난 29일(현지시간) 공개된 사진 속 미 공군의 조기경보기가 추락한 모습. AFP연합뉴스

젤렌스키 대통령은 "러시아가 이란을 돕고 있는가? 물론이다. 어느 정도? 100%다"라고 말했다.



젤렌스키 대통령이 NBC뉴스와 공유한 우크라이나 정보 당국 보고에 따르면 러시아의 위성들이 지난 20, 23, 25일 사우디아라비아에 있는 '프린스 술탄' 미 공군기지를 촬영했다.



이 기지는 러시아의 위성 촬영 이후인 지난 27일 이란의 미사일과 무인기(드론) 공격을 받았다.



외신 보도에 따르면 당시 공격으로 미군 10여명이 다쳤으며, 기지에 배치된 KC-135 공중급유기 최소 2대가 크게 파손됐다.



또 3억달러(약 4천500억원)짜리 'E-3 센트리' 조기경보통제기가 파괴됐다.



E-3는 레이더로 먼 거리의 적을 탐지하고, 이 정보를 다른 항공기에 제공하는 '하늘의 눈' 역할을 하는데 이 기종이 전투에서 손실된 사례는 이번이 처음이다.



젤렌스키 대통령은 우크라이나의 경험상 러시아가 시설을 며칠에 걸쳐 반복해서 촬영하는 것은 공격을 계획하고 있다는 징후라고 주장했다.

볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령. 로이터연합뉴스

젤렌스키 대통령은 "러시아가 사진을 한번 찍으면 그건 공격을 준비한다는 것이다. 두번째 촬영은 공격을 모의하는 것이며 세번째 촬영은 러시아가 하루, 이틀 내로 공격할 것임을 의미한다"고 말했다.



우크라이나 정보 당국의 보고에는 러시아 위성 사진에 대한 증거나 우크라이나가 이 사실을 어떻게 파악했는지에 대한 설명이 없어 그 사실을 자체적으로 검증할 수는 없었다고 NBC뉴스는 보도했다.



다만 이달 초에도 워싱턴포스트와 NBC뉴스는 러시아가 중동 내 미군의 위치에 대한 정보를 이란에 제공하고 있다고 보도한 바 있다.



러시아는 이란과 군사 협력 사실을 인정하면서도 미군 관련 정보 제공은 부인해왔다.



세르게이 라브로프 러시아 외무장관은 지난 26일 프랑스 공영방송과 인터뷰에서 "러시아는 군사기술협력 협정을 통해 이란에 특정한 군사장비를 공급해왔으나 이란에 정보를 제공한다는 주장은 받아들일 수 없다"고 말했다.

<연합>

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