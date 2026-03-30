[속보] 李대통령 지지도 62.2%…민주 51.1%·국힘 30.6% [리얼미터]

이재명 대통령. 뉴시스

이재명 대통령의 국정수행 지지도가 3주 연속 60%대를 기록했다는 여론조사 결과가 30일 나왔다.

리얼미터가 에너지경제신문 의뢰로 지난 23∼27일 전국 18세 이상 2513명을 대상으로 조사한 결과 이 대통령의 국정수행에 대한 긍정 평가는 지난주와 같은 62.2%로 집계됐다.

부정 평가는 지난주 대비 0.3%포인트(p) 하락한 32.2%를 기록했다. ‘잘 모름’이라고 응답한 비율은 5.6%였다.

지난 26∼27일 전국 18세 이상 1006명을 대상으로 한 정당 지지도 조사에서는 더불어민주당이 51.1%, 국민의힘이 30.6%를 각각 기록했다.

민주당은 지난 조사 대비 1.9%p 떨어진 반면 국민의힘은 2.5%p 올라 4주 만에 반등했다.

양당 지지율 격차는 지난주 24.9%p에서 20.5%p로 좁혀졌다.

개혁신당의 지지도는 2.7%로 집계됐으며 조국혁신당(1.6%)과 진보당(1.5%)이 뒤를 이었다. 무당층은 10.2%였다.

두 조사는 모두 무선 자동응답 방식으로 이뤄졌다. 대통령 국정수행 지지도 조사의 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±2.0%p, 응답률은 5.1%였다. 정당 지지도 조사 응답률은 표본오차 95% 신뢰수준에 ±3.1%p, 응답률은 3.9%였다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지 참조.

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