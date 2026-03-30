전남교육청-광주교대, 교원양성·임용 협력 ‘맞손’…교육통합 대응 기반 구축

전남도교육청과 광주교육대학교가 전남·광주 교육통합에 대비한 지역 맞춤형 교원양성·임용 체계 구축을 위해 협력에 나섰다.

전남교육청은 최근 광주교대 미래교육혁신관에서 광주교육대학교와 ‘교원 양성·임용 협력을 위한 업무협약’을 체결했다고 30일 밝혔다.

전남도교육청과 광주교육대학교 관계자들이 지난 25일 광주교대 미래교육혁신관에서 ‘교원 양성·임용 협력을 위한 업무협약’을 체결한 뒤 기념사진 촬영을 하고 있다. 전남교육청 제공

이번 협약은 전남·광주 교육행정 통합 논의에 발맞춰 교원양성대학과 교육청 간 협력 체계를 구축하고, 지역 특성을 반영한 교원 양성 및 임용 정책을 공동으로 모색하기 위해 마련됐다.

협약에 따라 양 기관은 △지역 맞춤형 교원 양성 커리큘럼 개선 △지역 단위 임용 확대 △다문화 인재 전형 운영 등 다양한 분야에서 협력을 추진한다.

특히 전남교육청은 지역 여건에 부합하는 맞춤형 교원 양성 체계를 구축하고, 지속 가능한 교육협력 모델을 마련하는 데 중점을 둘 방침이다.

양 기관은 정기적인 협의체를 운영해 교육정책과 교원 양성 간 연계를 강화하고, 지역 교육 경쟁력 제고에도 힘을 모을 계획이다.

전남교육청은 앞으로 지역 대학과 협력을 확대해 교원 양성-임용 연계를 강화하고, 지역 단위 교사 선발 확대와 대학-학교 간 교육과정 협력 등 구체적인 정책을 단계적으로 추진할 예정이다.

김대중 전남교육감은 “지역의 미래는 교사의 역량에 달려 있다”며 “광주교대와의 협력을 통해 지역 특성을 반영한 교원 양성·임용 체계를 구축하겠다”고 말했다.

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