통금 6시·삭발까지…손담비 “학창시절 인기 때문에 고충 많았다”

가수 겸 배우 손담비가 학창 시절에 남학생들 사이에서의 인기로 인해 겪었던 우여곡절을 털어놓았다.

손담비는 지난 29일 방송된 TV조선 ‘식객 허영만의 백반기행’에 게스트로 출연했다.

TV조선 ‘식객 허영만의 백반기행’ 방송화면 캡처

방송에서 손담비가 초중고등학교를 서울 강동구 길동에서 다녔다고 언급하자, 허영만은 “남학생들이 손담비를 보려고 방과 후 교문 앞에 줄을 섰겠다”고 말했다.

그러자 손담비는 “고등학교가 여학교였는데 옆 학교 남학생들이 축제 때 많이 왔다”며 “마을버스 타는 곳에서 기다리기도 했다”고 회상했다.

TV조선 ‘식객 허영만의 백반기행’ 방송화면 캡처

이어 “나를 기다리던 남학생들이 엄마한테 봉변을 많이 당했다. 가만 안 두겠다고 하셨다. 물벼락 맞고 호통도 들었다”고 말했다.

손담비는 “(엄마가) 길동에서 유명하셨다. 아주 힘든 중고등학생 시절을 보냈던 기억이 있다”면서 “엄마가 진짜 엄하시다. 통금 시간 늦었다고 삭발까지 당한 적 있다. 통금이 6시인데 누가 6시에 집에 들어가겠냐”고 덧붙였다.

손담비는 전성기를 이끈 히트곡 ‘미쳤어’에 대한 뒷이야기도 전했다. 그는 “‘미쳤어’로 계속 1위를 했는데, 제목 때문에 손담비가 정말 미쳤다고 오해하는 분들도 있었다”고 말해 웃음을 자아냈다.

TV조선 ‘식객 허영만의 백반기행’ 방송화면 캡처

그는 “패러디도 정말 많이 됐고 의자 춤을 너무 많이 춰서 금지곡처럼 느껴질 정도였다”며 “에피소드가 많은 노래”라고 돌아봤다.

아울러 결혼 4년차인 손담비는 방송에서 딸의 얼굴도 공개했다. 11개월 된 딸 해이의 사진을 본 허영만은 “아기가 엄마를 전혀 안 닮았다”면서 놀라움을 드러냈다.

손담비는 2022년 전 스피드스케이팅 선수 이규혁과 결혼해 지난해 첫 딸 해이를 출산한 바 있다.

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