'충주맨 김선태'가 공개한 BBQ 회장 유튜브 조회수 300만 돌파

충북 충주시청 공식 유튜브 채널을 운영하다 사직한 김선태 씨가 개인 유튜브 채널에 공개한 치킨 프랜차이즈 제너시스BBQ 광고 영상 조회수가 300만회를 넘었다.



지난 28일 김씨가 BBQ와 협업해 올린 5분 17초 분량의 영상은 공개 사흘째인 30일 기준 조회수 320만회를 넘겼다. 댓글도 1만9천여 개가 달렸다.

치킨 프랜차이즈 제너시스BBQ 윤홍근 회장. 유튜브 '김선태' 채널 캡처.

영상에서 김씨는 송파구 문정동에 있는 BBQ 본사를 찾아 윤홍근 회장을 만났다.



윤 회장은 BBQ의 대표 메뉴인 '황금올리브치킨' 개발 과정을 소개하며 "신선도를 확인하기 위해 생닭을 직접 먹어보기도 했다"고 말했다.



또 "요즘 올리브유를 사용하지 않는다는 소문이 있다"는 김씨의 질문에 윤 회장은 "올리브유 가격이 일반 식용유보다 약 15배 비싸다"며 "100%는 아니지만 51%가량 올리브유를 사용한다"고 설명했다.



김씨는 윤 회장에게 "충주 학생들을 위해 치킨 1천 마리를 기부해달라"고 제안했고, 윤 회장은 이를 수락했다.



김씨가 서울 시내 한 BBQ 매장을 찾아 직접 치킨을 조리하고, 고객들에게 음식을 제공하는 모습도 영상에 담겼다.



김씨의 채널은 이달 2일 개설됐으며, 28일 만에 구독자 수가 159만명을 넘어섰다.



앞서 김씨가 우리은행과 협업해 지난 20일 공개한 영상은 조회수 490만회를 넘었다.

<연합>

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