트럼프, 전쟁 중 “화평케 하는 자에게 복이”…목사 편지 공개

이란 전쟁 장기화 되는 가운데 도널드 트럼프 미국 대통령이 29일(현지 시간) 가자 휴전 중재를 칭찬하는 한 목사의 편지를 공개했다.

도널드 트럼프 미국 대통령. AFP연합뉴스

트럼프 대통령은 이날 소셜미디어 트루스소셜에 지난해 10월 15일 자신에게 보내진 복음주의 목사 프랭클린 그레이엄 목사의 편지를 올렸다. 편지 사진만 게시하고 다른 설명은 덧붙이지 않았다. 복음주의 보수 기독교계는 트럼프 대통령의 지지 기반이다.

그레이엄 목사는 편지에서 “축하드린다! 이스라엘과 (팔레스타인 무장 정파) 하마스 간 휴전과 인질들이 귀환한 것은 놀라운 성과다”라고 찬사를 보냈다.

그레이엄 목사는 “화평케 하는 자(peacemakers)는 복을 받는다”는 신약성서 마태복음의 구절을 인용하면서 “대통령님, 그게 바로 당신”이라고 적었다.

그는 “이번 주 대통령은 언론에 자신이 천국에 갈 수 없을지 모른다고 말했다”며 “농담으로 말했을 수 있으나 자신의 영혼이 안전하며 하나님과 함께 영원히 있을 것인지 확실히 하는 것은 매우 중요한 문제”라고 강조했다.

그레이엄 목사는 마태복음 5장 9절인 “화평하게 하는 자는 복이 있나니(Blessed are the peacemakers)”를 인용하며 “그것이 바로 당신”이라고 트럼프 대통령을 가리켰다.

그는 지옥에서 오직 구원할 수 있는 것은 예수뿐이라며, 이러한 믿음을 받아들일 경우 “당신은 분명 천국에 가게 된다. 내가 이를 약속한다”고 말했다.

앞서 지난해 8월 트럼프 대통령은 우크라이나 종전 노력의 동기 중 하나가 천국이라고 밝혔다. “만약 제가 천국에 갈 수 있다면, 그 이유 중 하나는 이것이 될 것이다”고 강조했다.

또한 작년 10월에는 가자 휴전 합의 중재로 천국에 갈 가능성이 높아졌느냐는 질문에 “내가 천국에 갈 일은 없을 것 같다”고 언급하기도 했다.

그레이엄 목사가 이란에 대해 언급하지는 않았지만, 트럼프 대통령이 이란에 대한 군사작전을 이어가고 있는 상황에서 지지층 결집을 목적으로 편지를 공개했을지 주목된다.

그레이엄 목사는 한국에서 대규모 복음 집회를 주도한 고(故) 빌리 그레이엄 목사의 아들이다. 그는 2020년 대선 당시 결과 수용에 신중한 입장을 보였다가, 트럼프의 패배를 인정하기도 했다.

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