이민우 결혼식, 신화 '부부동반' 총출동…신혜성만 불참

사진=조선희 SNS

그룹 신화의 이민우가 품절남 대열에 합류한 가운데, 결혼을 축하하기 위해 멤버들이 한자리에 모였다.

사진작가 조선희는 29일 자신의 인스타그램을 통해 이날 열린 신화 이민우의 결혼식 현장을 공개했다. 그는 "신화는 내가 제일 촬영 많이한 그룹이었다"라며 "이들이 부부동반으로 민우 결혼식에 참석. 애써 사진 한장 남긴다!"라고 덧붙였다.

공개된 사진 속에는 이민우의 결혼식장을 찾은 신화 멤버들의 모습이 담겨 훈훈함을 자아냈다. 에릭, 전진, 앤디는 각자의 아내와 함께 참석해 이민우의 새 출발을 진심으로 축하했다.

미혼인 김동완 역시 홀로 참석해 자리를 빛냈다. 다만 신혜성은 해당 사진에서 모습을 드러내지 않아 팬들의 궁금증을 자아냈다.

그밖에 SNS 등을 통해 공개된 결혼식 현장에서도 신혜성의 모습은 좀처럼 포착되지 않았다.

이날 전진과 앤디는 결혼식의 사회를 맡아 28년 신화 의리를 입증했다. 최근 SNS 관련 논란에 휘말렸던 김동완 역시 직접 결혼식에 참석해 변함없는 우정을 보여줬다.

다만 이날 결혼식에서는 멤버 신혜성의 모습은 보이지 않았다. 그는 2022년 음주운전 및 차량 불법사용 혐의로 징역 6개월의 집행유예 1년을 받고 활동을 중단한 상태다. 그는 지난 2007년에도 같은 혐의를 받아 입건된 바 있다.

한편 이민우는 29일 서울 모처에서 이아미 씨와 결혼식을 올렸다. 딸을 키우던 싱글맘이던 이아미 씨는 지난해 12월 이민우와 둘째 딸을 품에 안았다.

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