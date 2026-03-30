“출근길 우산 챙기세요”…수도권 등 미세먼지 ‘나쁨’ [오늘날씨]

전라권·제주 시작…오후 충청·경상 비
월요일인 30일은 전국이 대체로 흐린 가운데 전라권과 제주도에서 시작된 비가 점차 전국으로 확대되겠다.
기상청에 따르면 이날 오전 전라권과 제주도에서 비가 시작돼 오후에는 충청권 남부와 경상권, 밤에는 수도권 등 그 밖의 중부지방으로 확대되겠다.
31일까지 수도권의 경우 경기남부 5~20㎜, 서울·인천·경기북부 5~10㎜ 수준이겠고, 강원 산지·동해안 10~50㎜, 충청권 5~30㎜ 가량 비가 내리겠다. 전라권은 광주·전남 10~50㎜(전남해안 최대 60㎜ 이상), 전북 10~40㎜가 예상된다.
제주도는 30~80㎜(많은 곳 산지 120㎜ 이상), 남부 중산간 100㎜ 이상의 많은 비가 내릴 것으로 전망된다. 제주도 산지와 남부 중산간에는 늦은 오후부터 시간당 20~30㎜의 강한 비가 내리는 곳이 있어 호우 피해에 유의해야 한다.
이날 아침 최저기온은 4~12도, 낮 최고기온은 16~21도로 예상된다.
주요 도시 예상 아침 최저기온은 △서울 9도 △인천 9도 △춘천 5도 △강릉 11도 △대전 9도 △대구 9도 △전주 10도 △광주 10도 △부산 12도 △제주 14도다.
낮 최고기온은 △서울 20도 △인천 18도 △춘천 21도 △강릉 20도 △대전 19도 △대구 20도 △전주 19도 △광주 19도 △부산 18도 △제주 21도로 예상된다.
이날은 전국이 대체로 흐리겠다.
초미세먼지 농도는 수도권 등 대부분 지역에서 '나쁨' 수준을 보이겠다.
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