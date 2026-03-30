‘경청스타즈’ 참여자 100명 12개국 파견

경기도가 도내 미취업 청년들에게 해외 기업 현장 체험 기회를 제공하는 올해 ‘경기청년 해외 취·창업 기회 확충(경청스타즈)’ 사업 참여자 100명을 12개국에 파견한다.



29일 도에 따르면 다음 달 17일까지 신청한 청년들 가운데 선발된 지원자들은 해외에서 실무언어 교육과 현장 실습, 멘토링, 전시회 참관 등 진로 탐색 기회를 얻게 된다. 체험 중심 프로그램(4주)과 숙박비, 식비, 항공료, 여행자보험, 비자 발급비 등이 지원된다.



올해에는 일본 도쿄, 영국 런던, 캐나다 토론토, 싱가포르, 폴란드 바르샤바, 튀르키예 이스탄불, 인도네시아 자카르타, 인도 벵갈루루, 우즈베키스탄 타슈켄트 등 12개 도시에서 프로그램이 진행된다.



신청 자격은 도에 거주하는 19~39세 미취업 청년이며, 참여 희망자는 경기도 일자리 플랫폼 ‘잡아바 어플라이’에서 온라인으로 신청하면 된다.



지난해의 경우 미국, 일본, 베트남, 독일 등 13개국 14개 도시에 200여명이 파견돼 도전을 이어갔다. 평균 경쟁률은 4.9대 1에 달했다.



올해 1월 경기도경제과학진흥원에서 열린 성과공유회에선 우즈베키스탄 활동 참여자 5명이 현지 시장 분석 결과를 토대로 ‘한류 체험형 편의점’ 구상 계획을 발표했다. K팝·한류 팬층과 중산층 직장인, 대학생·청년층을 타깃으로 끼니를 해결하면서 김밥·불고기 덮밥 등 간편 한식과 한류 상품 체험까지 할 수 있는 공간을 조성하자는 제안이다.



대만 활동 참여자들은 체험기간 문화·업무방식의 차이를 배우며 글로벌 마케터라는 목표를 구체화하는 과정을 발표했다.

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