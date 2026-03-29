포스코이앤씨, 업무 혁신 위해 전사 AI 경진대회 연다

포스코이앤씨가 업무 방식을 바꾸기 위해 전 직원이 참여하는 ‘인공지능(AI) 챌린지’ 경진대회를 연다.

포스코이앤씨는 지난 24일부터 참가 신청을 받아 약 두 달간의 대회를 진행한다고 29일 밝혔다.

이는 포스코그룹이 추진 중인 AX(AI 전환) 전략의 하나로, 보수적인 건설업의 틀을 깨고 모든 구성원이 AI 업무 전반을 스스로 학습해 능동적으로 활용하자는 취지로 마련됐다고 회사는 설명했다.

대회를 통해 포스코이앤씨는 보고서 작성 방식 개선, 일하는 방식 혁신, AI 활용 확대 및 조직 활성화라는 변화를 이끌어낼 계획이다. 특히 반복적인 행정 업무를 줄이고, 구성원들이 보다 중요한 일에 집중할 수 있도록 한다는 게 목표다.

포스코이앤씨의 ‘AI 챌린지’ 경진대회 참가 신청 화면. 포스코이앤씨 제공

참가자들은 사전 교육을 통해 AI 활용 방법을 익힌 뒤 본격적인 경연에 나선다. 회사는 대회 전용 웹페이지를 별도로 제작해 참가 신청, 교육 안내, 일정 확인 등을 한 곳에서 할 수 있도록 했다.

참가 부문은 회사 홍보영상, 보고서, AI 업무 에이전트 등으로 구성됐다. 임직원들은 자신의 업무와 관심 분야에 맞춰 자유롭게 참여할 수 있다. 모든 참가자는 AI 퀴즈 프로그램 ‘AI 골든벨’도 함께 한다.

AI 업무 자동화 부문 최우수팀에게는 1000만원의 상금이 수여된다. 각 분야 우수 수상자에게는 미국 실리콘밸리 탐방 등 해외 연수 기회가 제공된다.

포스코이앤씨 관계자는 “이번 챌린지는 AI를 단순한 기술이 아니라 실제 일하는 방식을 바꾸는 도구로 활용하는 계기가 될 것”이라며 “전 구성원들이 직접 경험을 통해 업무 혁신을 이끌어갈 수 있도록 지원을 이어가겠다”고 말했다.

한편 포스코이앤씨는 업무 효율과 품질을 높이기 위해 입찰 문서 검토, 품질 계획서 작성, 레미콘 품질 예측 및 생산 자동화, 건설 현장 기상 관리 등 다양한 분야에서 AI를 활용하고 있다.

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