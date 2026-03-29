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‘무용수마다 달라지는 표현’…경기아트센터, ‘춤의 정경’ 공연

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수원=오상도 기자 sdoh@segye.com

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경기아트센터가 다음 달 10∼11일 경기국악원 국당에서 경기도무용단의 2026년 첫 기획공연 ‘춤의 정경, The Body Writes: 춤_이음’을 무대에 올린다. 

 

이번 공연은 단원 18명의 홀춤(독무)을 중심으로 한국 춤의 전통성과 예술적 가치를 조명하는 데 무게를 뒀다. 훈령무, 동래학춤, 산조춤, 장고춤, 태평무 등 전통춤과 신무용 계열을 아우르는 8개 작품으로 꾸며진다.

안문기·박지혜 무용수의 ‘사랑가’. 경기아트센터 제공
안문기·박지혜 무용수의 ‘사랑가’. 경기아트센터 제공

이틀간의 공연에선 같은 작품을 서로 다른 무용수가 선보이는 방식을 선보인다. 무용수마다 다른 호흡과 해석의 차이를 비교하며 감상할 수 있다. 아울러 장구와 아쟁 등 전문 연주자의 라이브 연주가 더해져 무대의 현장감을 높인다.

 

공연 입장료는 3만원이다. 교통약자와 문화 소외계층을 위한 ‘만원의 행복석’도 마련된다. 예술인 패스, 다자녀 가정 등 대상별로 20%에서 최대 50%까지 다양한 할인 혜택이 제공된다.

 

경기아트센터 관계자는 “단원들의 역량을 집중적으로 선보이는 자리”라며 “관객들이 한국 춤의 아름다움을 가까이에서 접할 수 있다”고 설명했다.


수원=오상도 기자 sdoh@segye.com 기자페이지 바로가기

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