창작·유통 연결…경기아트센터, ‘공연예술어워즈’ 공모

경기아트센터가 31일까지 ‘경기 공연예술어워즈(G-ARTS AWARDS)’ 참가작품을 공개 모집한다.

29일 센터에 따르면 이번 공모는 도에서 활동하는 공연예술단체를 대상으로 연극·무용·음악의 3개 장르로 나눠 기회를 제공한다.

지난해 경기 공연예술어워즈 참가자들이 무대에서 공연하고 있다. 경기아트센터 제공

경기 공연예술어워즈는 창작 작품을 발굴하는 데 그치지 않고, 작품의 성장과 유통까지 연결하는 구조다. 서류, 영상, 실연의 3단계 심사를 거쳐 분야별로 최종 작품을 선정하는 방식이다. 실연심사를 거쳐 작품을 실제 무대에 올리고, 공연 완성도를 높이도록 돕는다.

최종 선정 작품에는 올 하반기 추가 공연기회와 함께 공연료가 주어진다. 2차 선정작부터는 경기아트센터가 추진하는 국제 공연예술 플랫폼 ‘경기 공연예술 실크로드 GPAM(Gyeonggi Performing Arts Meeting)’에 자동 출품된다.

경기아트센터 누리집에서 양식을 내려받아 공연 영상 및 작품 소개 자료를 첨부해 이메일로 제출하면 된다.

심사 결과는 다음 달 발표된다. 최종 선정작은 6월 실연심사를 거쳐 확정된다.

경기아트센터 관계자는 “경기 공연예술어워즈는 창작 작품을 발굴하는 데서 나아가 유통과 확장까지 연결하는 사업”이라며 “도내 공연예술단체들이 이번 공모를 통해 더 넓은 무대와 기회를 만날 수 있도록 돕겠다”고 말했다.

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