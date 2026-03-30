[이코노 브리핑] 신한금융, 미소금융재단에 1000억 추가 출연 외

신한금융, 미소금융재단에 1000억 추가 출연

신한금융그룹이 29일 미소금융재단에 1000억원을 추가 출연했다. 앞서 신한금융은 27일 서민금융진흥원, 신한미소금융재단과 ‘청년 및 지방위기 극복 지원을 위한 업무협약’을 맺고 기부금 출연과 협력방안을 논의했다. 신한금융 측은 “2009년 미소금융재단 설립 이후 국내 38개 운영사 가운데 최초로 1000억원을 추가 출연했다”며 “이번 출연이 서민금융 인프라 강화, 포용금융 실행 체계 정착의 기반이 될 것”이라고 기대했다. 신한금융은 출연금 중 200억원으로 대출금 성실 상환 고객에게 자산형성 지원금을 제공하는 프로그램을 함께 추진한다.

국민銀, 생산적금융 금리우대 10조로 확대

KB국민은행이 국가 경제의 신성장 동력을 뒷받침하기 위해 총 10조원 규모로 금리우대 프로그램을 확대한다고 29일 밝혔다. 올해부터 운영 중인 ‘생산적금융 금리우대 프로그램’은 내달부터 지원 규모를 3조원에서 6조원으로 늘린다. 지원 대상은 시장 개척 수출기업·신성장 분야 성장기업 등 생산적금융에 해당되는 중소기업 및 개인사업자다. 기존에 운영하던 ‘영업점 전결 금리우대 프로그램’도 4조원 규모로 지속 운영한다.

한화손보, 가정폭력 소송비 보장 상품 출시

한화손해보험이 여성의 생활 속 법률 리스크를 보장하는 전용 담보와 서비스를 출시했다고 29일 밝혔다. 새로 탑재된 ‘가정폭력 등으로 인한 법률비용’ 담보는 업계 최초로 가족 간 법적 분쟁을 보장하고 피해자가 가해자를 상대로 소송 시 변호사 선임비 등 소송 비용을 심급별 1000만원, 최대 3000만원까지 실손 보상한다. 해당 소송에 병합되는 위자료나 양육비 청구 등 가사소송 비용도 포함된다.

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