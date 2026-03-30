삼성 최고급 TV·LG 고효율 세탁기, 美 홀렸다

삼성전자 TV와 LG전자 세탁기가 미국 소비자들의 마음을 사로잡았다. 미국 유력 소비자 매체가 선정한 ‘최고의 TV 브랜드’와 ‘가성비 세탁기’에 각각 뽑힌 것이다.

29일 미국 매체 컨슈머리포트가 선정한 2026년 최고의 TV 브랜드 1위에 오른 삼성전자는 종합 점수 74점으로 LG(72점), 로쿠(71점), 소니(70점)를 제쳤다. 특히 삼성전자의 OLED(올레드) TV 65인치 모델(QN65S90F·사진)은 테스트에서 91점을 획득하며 최고 수준의 평가를 받았다.

컨슈머리포트는 해당 TV 모델에 대해 “넓은 시야각과 우수한 모션 성능 구현을 통해 콘텐츠의 사실감을 높였으며, 음질 역시 테스트 제품 중 최고 수준”이라고 평가했다.



업계에서는 삼성전자가 OLED 제품까지 경쟁력을 확보하며 TV 시장 전반에서 리더십을 강화하고 있다는 평을 내놨다.



LG전자는 컨슈머리포트의 ‘800달러(약 120만원) 이하 최고 세탁기 평가’에서 드럼세탁기와 통돌이세탁기, 고효율 통돌이세탁기 등 전 항목에서 모두 최상위 점수를 받았다.



특히 드럼세탁기 부문에서는 ‘WM3400CW’가 종합점수 87점으로 최고 수준 평가를 받았다. 컨슈머리포트는 “세탁 성능뿐 아니라 에너지·물 사용 효율까지 모두 최고 수준을 기록했다”며 “낮은 가격대임에도 장기적으로 비용 절감 효과까지 기대되는 제품”이라고 호평했다.



통돌이세탁기 부문에서는 안정적인 진동 억제 성능, 짧은 세탁 시간 등 성능과 효율을 동시에 잡은 LG전자의 ‘WT7005CW’와 ‘WT7155CW’가 나란히 상위권을 차지했다.



LG전자는 전체 세탁기 평가에서 드럼세탁기 부문 1∼8위, 통돌이세탁기 부문 상위 10개 모델을 석권하며 미국 세탁기 시장 점유율 1위를 굳건히 지키고 있다.



컨슈머리포트는 신뢰성과 고객 만족도, 가격 경쟁력 등을 종합 평가한다. 특히 최근 중요성이 커진 데이터 프라이버시 및 보안 항목을 반영해 평가 기준도 한층 강화했다.

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