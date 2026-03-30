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한수원, 해외 사업서 조 단위 적자 예상

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김건호 기자

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이집트 원전 프로젝트서 큰 손실
한전도 영향… 전기료 인상 우려

한국수력원자력이 해외 사업 과정에서 발생한 예상적자로 1조4000억원대 공사손실충당부채를 설정했다. 한수원의 대규모 손실은 모회사인 한국전력의 전력 공급 비용 상승으로 이어져 전기요금 인상 등 국민 부담으로 전가될 수 있다는 우려가 나온다.

29일 한전 연결 감사보고서에 따르면 지난해 말 기준 한수원 해외 사업 부문의 공사손실충당부채는 1조4346억원으로 집계됐다. 지난해 3분기(5446억원)에 견줘 한 분기 만에 3배 가까이 폭등한 것이다.

한국수력원자력 본사 사옥. 한국수력원자력 제공
한국수력원자력 본사 사옥. 한국수력원자력 제공

공사손실충당부채란 향후 공사를 마칠 때까지 예상되는 손실액을 부채로 보고 미리 회계에 반영하는 항목이다. 이 중 약 1조2146억원은 한수원이 2022년 수주한 이집트 엘다바 원전 사업에서 발생했다. 엘다바 사업은 러시아 국영 원자력기업 로사톰의 자회사(ASE)가 주도하는 원전 프로젝트다.

한수원은 이 사업에서 기자재 공급과 터빈건물 시공 등을 맡았으나 러시아 규격에 대한 기술적 이해도가 낮아 대응에 어려움을 겪었다. 특히 러시아·우크라이나 전쟁에 따른 미국 등 국제사회의 러시아 제재로 자재 수급난과 가격 폭등이 겹치며 사업비가 대폭 증가했다.

한수원의 이러한 대규모 손실은 연결재무제표를 통해 모기업인 한전의 실적 악화로 이어졌다. 업계의 한 관계자는 “이미 200조원이 넘는 부채에 시달리는 한전 입장에서 자회사의 해외 사업 부실은 재무 구조 개선의 발목을 잡는 변수가 됐다”며 “전기요금 인상 압박을 가중하는 요인으로 작용할 것”이라고 했다.


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