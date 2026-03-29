서울 벚꽃 '공식' 개화…작년보다 엿새, 평년보다 열흘 일러

29일 서울에 '공식적으로' 벚꽃이 피었다.



기상청은 29일 서울에 벚꽃이 피었다고 발표했다.

29일 서울 종로구 서울기상관측소 앞 왕벚나무 모습. 기상청 제공.

기상청은 종로구 서울기상관측소 앞마당에 있는 왕벚나무(관측목) 한 가지에서 세 송이 이상 벚꽃이 피면 "서울에 벚꽃이 피었다"고 발표한다.



서울 벚꽃 개화 관측은 1922년부터 이뤄졌다.



최근 예년보다 따뜻한 날이 이어지면서 서울에 벚꽃이 일찍 찾아왔다.



올해 서울 벚꽃은 작년(4월 4일 개화)보다는 엿새, 평년(4월 8일)보다는 열흘 일찍 폈다.



서울 대표 벚꽃 군락지인 영등포구 여의도동 윤중로에도 이날 벚꽃이 폈다.

29일 서울 영등포구 여의도동 윤중로 벚꽃 모습. 기상청 제공.

윤중로도 지난해보다 닷새 일찍 벚꽃이 개화했다.



윤중로는 국회 6문과 7문 사이 영등포구 수목 관리번호 118∼120번 벚나무에 꽃이 피면 벚꽃이 개화한 것으로 본다.



벚꽃은 피면 곧 만개한다.



꽃 만발은 관측목 80% 이상에 꽃이 활짝 피는 상태를 말한다.



서울 평년 벚꽃 만발일은 4월 10일로 개화일(4월 8일)과 이틀 밖에 차이 나지 않는다.

<연합>

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