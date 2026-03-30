[쇼핑 단신] 코스맥스펫, 펫 유산균 시장 본격화 외

코스맥스펫, 펫 유산균 시장 본격화

반려동물 헬스케어 ODM(연구·개발·생산) 기업 코스맥스펫은 바이오 전문기업 씨티씨바이오와 전략적 제조 파트너십을 체결하고 프리미엄 반려동물 유산균 시장 공략을 본격화한다. 코스맥스펫은 화장품 ODM 기업 코스맥스가 2021년 설립한 반려동물 헬스케어 전문기업이다.



지난 23일 맺은 이번 협약은 반려동물의 장 건강과 면역 관리 등 기능성 제품에 대한 수요가 높아짐에 따라 기존 ODM 제조 역량에 차별화된 기능성 원료를 더해 고부가가치 제품 라인업을 확대하기 위해 추진됐다. 양사는 반려동물의 장 환경 특성을 반영한 전용 균주 기반의 혼합유산균을 공동 개발할 계획이다.

코스맥스펫 관계자는 “반려동물을 가족처럼 여기는 펫 휴머니제이션 확산으로 시장이 프리미엄 제품 중심으로 재편되고 있다”며 “반려동물 유산균 시장의 패러다임을 ‘단순 혼합’에서 ‘맞춤형 보장균수’로 전환하겠다”고 말했다.

포포몽, 반려동물 헌혈 확산 캠페인



깨끗한나라 반려동물 전문 브랜드 ‘포포몽’이 한국헌혈견협회(KCBDA)와 함께 반려동물 헌혈 문화 확산을 위한 ‘러브 링커(Love Linker)’ 캠페인을 전개했다. ‘국제 강아지의 날’(3월23일)을 맞아 반려동물 헌혈의 가치를 알리고 헌혈견에 대한 사회적 인식을 높이기 위해 기획됐다.

깨끗한나라 포포몽 ‘러브 링커’ 캠페인 제1호 헌혈견 크림이. 깨끗한나라 제공

매 분기 헌혈견 1마리를 선정해 프로필 촬영과 보호자 인터뷰를 진행하고, 해당 스토리를 보도자료와 사회관계망서비스(SNS), 쇼트폼 영상 등 다양한 콘텐츠로 제작·배포할 예정이다. 올해 1분기 주인공으로는 여섯 살 골든리트리버 ‘크림이’가 선정됐다. 크림이는 총 5차례 헌혈에 참여했다.

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