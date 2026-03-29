강도 들키자 모자 살해… 4만3000원 때문에 벌인 참극

강도 행각을 들키자 모자를 살해한 인면수심 범인의 정체가 공개됐다. 유튜브 채널 'E채널' 영상 캡처

강도 행각을 들키자 모자를 살해한 인면수심 범인의 정체가 공개됐다.

지난 27일 방송된 티캐스트 E채널 ‘용감한 형사들5’에서는 ‘터줏대감’ 안정환, 권일용을 비롯해 새 MC 곽선영, 윤두준이 함께했다. 여기에 김면중 인천 미추홀경찰서 형사2과장과 과학수사대(KCSI) 윤외출 전 경무관, 김진수 경감, 김희숙 전 서울청 과학수사대 팀장이 출연해 수사 일지를 공개했다.

가족과의 통화가 번번이 실패하자 경찰에 신고한 여동생. 유튜브 채널 'E채널' 영상 캡처

KCSI가 소개한 사건은 40년 동안 과학 수사를 펼쳐온 김희숙 전 서울청 과학수사대 팀장과 함께했다. 이들이 소개한 사건은 지난 2004년 집에 어머니와 오빠가 피를 흘린 채 쓰러져 있다는 한 여성의 신고 전화로부터 시작됐다.

현장 도착 당시 피해자들은 이미 사망 후 시간이 상당히 지난 상태였으며, 다수의 자창으로 숨진 것으로 확인됐다. 현장에서 혈흔을 통해 범인이 씻고 간 것으로 확인됐고, 족적과 놓고 간 피 묻은 점퍼를 통해 범인은 285mm의 신발을 신는 남성으로 특정됐다.

주변 사람들과의 관계가 원만했던 피해자들. 유튜브 채널 'E채널' 영상 캡처

피해자들은 주변인들과 원만하게 지내 원한 살인으로 보기 어려웠고, 인근 전과자들을 모두 확인했지만 범인을 찾는 것은 쉽지 않았다. 수사가 난항을 겪던 가운데 경찰서로 걸려온 한 통의 제보 전화가 결정적 단서가 됐다.

한 제보자에 의해 실마리를 잡은 형사들. 유튜브 채널 'E채널' 영상 캡처

만취 상태의 남성은 후배가 사건이 발생한 동네에 갔었고 돈을 훔치려 하던 중 갑자기 사람이 깨는 바람에 죽였다는 말을 했다고 제보한 것. 형사들은 이를 토대로 용의자를 특정해 검거에 성공했다.

검거 당시 당구를 치고 나오던 용의자는 흉기를 휘두르며 저항했지만 체포됐고, 범행 도구와 신발에서 피해자의 혈흔이 확인됐다. 그가 훔친 금액은 단 4만3000원이었던 것으로 밝혀져 충격을 더했다.

궤변을 늘어놓는 가해자. 유튜브 채널 'E채널' 영상 캡처

그러나 그는 반성하지 않는 태도로 일관하며 “사람이 살다 보면 원치 않는 일도 당하게 된다”며 “반항하지 않으면 다칠 일이 거의 없다”는 궤변과 눈물을 보였다. 이에 곽선영은 “왜 울어?”, “사람을 왜 죽이냐”며 분노를 금치 못했다. 결국 범인은 무기징역을 선고받았다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지