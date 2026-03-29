부산시, ‘2028 세계디자인수도’ 홍보대사에 이준호 위촉 [지자체 투데이]

부산시는 2028 세계디자인수도(WDC) 부산의 도시브랜드를 전 세계에 알리고, 시민 공감대 확산을 위해 배우 겸 가수 이준호(사진)를 홍보대사로 위촉했다고 29일 밝혔다.

홍보대사 위촉은 글로벌 인지도와 대중성을 갖춘 인물을 통해 2028 세계디자인수도 부산의 비전을 효과적으로 전달하고 시민과의 소통을 강화하기 위해 추진됐다.

이준호는 월드비전 홍보대사 등 다양한 사회공헌 활동을 통해 포용과 나눔의 가치를 실천해 온 점에서 ‘모두를 포용하는 도시, 함께 만들어가는 디자인’이라는 2028 세계디자인수도 부산의 주제를 전달하는 데 적합한 인물로 평가된다. 특히 드라마와 영화, 음악 등 다양한 분야에서 활약하며 세계적으로 높은 인지도와 호감도를 보유한 글로벌 아티스트로, 정책 메시지 확산에 긍정적인 역할이 기대된다.

시는 이번 위촉을 계기로 2028 세계디자인수도 부산 오브제(일상·사물)를 활용한 포스터 촬영과 시민 참여를 독려하는 캠페인 음성 녹음 등을 시작으로, 1년간 이준호와 함께 다양한 브랜드 홍보 활동을 추진할 계획이다. 또 공식 행사 참여를 비롯한 홍보영상과 포스터, 쇼트폼 콘텐츠 제작 등에 참여하며, 사회관계망서비스(SNS)·옥외 매체·시민 참여 캠페인·국제행사 연계 프로그램 등 다양한 채널을 통해 시민과의 접점을 확대할 예정이다.

이준호 홍보대사는 “2028 세계디자인수도 부산 홍보대사로 함께하게 돼 매우 뜻깊게 생각하며, 도시의 매력과 디자인의 가능성을 더 많은 분들께 알릴 수 있도록 노력하겠다”고 소감을 밝혔다.

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