이휘재, 4년 만의 눈물 복귀…네티즌 '응원 vs 비판' 격론

4년 만에 방송에 복귀한 이휘재를 향해 네티즌의 여론이 뜨겁게 달아오르고 있다. 복귀 무대에서 보인 눈물의 고백에도 불구하고, 그를 바라보는 대중의 시선은 여전히 팽팽하게 맞서는 모양새다.

28일 방송된 KBS 2TV '불후의 명곡' 시청자 게시판과 온라인 커뮤니티 등에는 방송 직후부터 이휘재의 출연과 관련한 수백 건의 게시글이 올라왔다. 게시판은 그의 복귀를 반기는 응원 측과 과거 논란을 지적하는 비판 측의 의견이 충돌하며 활발한 설전이 이어지고 있다.

우선 긍정적인 반응을 보이는 네티즌들은 그의 '진정성'에 주목했다. "아이들의 편지 이야기를 할 때 진심이 느껴져 나도 눈물이 났다", "4년이라는 시간 동안 충분히 자숙했다고 본다", "예전의 재치 있는 진행 실력을 다시 보고 싶다" 등의 의견이 주를 이뤘다. 특히 쌍둥이 아들들이 아빠의 복귀를 바란다는 대목에서 많은 학부모 시청자들이 공감과 격려의 메시지를 보냈다.

반면, 비판적인 여론도 만만치 않다. 상당수는 과거 층간소음 논란 당시 보여준 대처 방식을 언급하며 복귀가 시기상조라는 반응을 보이고 있다. 게시판에는 "피해자에 대한 진정성 있는 사과가 먼저다", "가족 마케팅으로 논란을 덮으려 하는 것 아니냐", "공영방송에서 논란 연예인을 너무 쉽게 복귀시키는 것 같다"는 날 선 지적이 잇따랐다.

일부 시청자들은 프로그램 제작진을 향해 "출연자 섭외에 더 신중을 기해야 했다"며 항의 글을 게시하기도 했다. 이들은 이휘재가 노래 가사를 자신의 상황에 빗대어 설명한 부분에 대해서도 "피해자의 고통보다 본인의 힘듦을 앞세우는 모습이 불편했다"는 반응을 보였다.

이휘재는 이날 방송에서 "제 실수로 인해 쉬게 된 상황을 아이들도 알게 됐다"며 고개를 숙였지만, 시청자 게시판과 커뮤니티 등을 통해 드러난 민심은 여전히 싸늘한 기류가 적지 않다. 감성적인 접근만으로는 등 돌린 시청자들의 마음을 온전히 되돌리기 어렵다는 분석이 나온다.

오랜 공백 끝에 눈물로 복귀 신호탄을 쏜 이휘재가 시청자 게시판의 따가운 질책을 딛고 다시금 대중의 신뢰를 회복할 수 있을지는 향후 그의 행보에 달려 있을 것으로 보인다.

<뉴시스>

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