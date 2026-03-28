'K-POP 대부' 이수만 "15년간 생각해 온 세계 최초 촬영 방법 완성"

이수만 A2O엔터테인먼트 키 프로듀서가 문화와 기술의 융합을 통한 미래 비전에 대해 이야기했다. A2O엔터테인먼트 제공

이수만 A2O엔터테인먼트 키 프로듀서가 문화와 기술의 융합을 통한 미래 비전에 대해 이야기했다.

지난 27일 이수만 키 프로듀서는 서울 중구 롯데호텔 크리스탈볼룸에서 개최된 서울대학교 총동창회 2026년도 정기총회에서 제28회 관악대상을 수여했다.

시상식에서 앞서 수상한 한 동문이 “50년 동안의 업적을 5분 만에 다 말할 수 있을지 모르겠다”며 소감을 이어가자, 뒤이어 단상에 오른 이수만 키 프로듀서는 “나는 H.O.T. 데뷔 올해가 30년이니까, 3분만 이야기하겠습니다”라고 말문을 열어 현장에 웃음을 전헀다.

이수만 A2O엔터테인먼트 키 프로듀서. A2O엔터테인먼트 제공

이수만 키 프로듀서는 “K-POP과 한류를 세계에 알리는 데 기여할 수 있었던 것도, 서울대에서 배운 창의와 도전 정신이 오늘의 저를 있게 했다”며 “한류 초기부터 열정적으로 응원해 준 한국의 부모님 세대 팬들, 즉 지금은 청소년의 부모가 된 원조 팬들, 그리고 한류를 사랑하는 전 세계 팬 여러분에 감사하다”고 말했다.

그는 기쁨을 함께 나눌 사람들로 한류를 만들어온 아티스트들은 물론이고 그 옆에서 수고하고 고생하는 수많은 스태프들, 그리고 현재 활동 중인 프로듀서들을 꼽으며 감사의 인사를 전하기도 했다.

이수만 키 프로듀서는 “15년 동안 생각해왔던 세계 최초가 될 새로운 촬영 방법을 이제야 완성했다”며 “곧 발표할 예정”이라고 밝혔다.

그는 문화와 기술의 융합에 대해 이야기하며, 확장된 문화콘텐츠 가능성에 대해 이야기했다. A2O엔터테인먼트 제공

그러면서 “문화와 기술의 융합을 예견한 ‘문화 기술(Cultural Technology)’ 개념을 창시하여 대한민국 엔터테인먼트산업의 새로운 패러다임을 제시하였고, 이를 통해 K-POP을 넘어 확장된 문화콘텐츠 가능성을 열고 혁신적인 콘텐츠 사업 모델을 구축하여 K-컬처의 세계적 위상을 높이는 데 크게 기여하였다”고 전했다.

한편, 이수만 키 프로듀서는 SM엔터테인먼트 시절부터 K-POP의 글로벌 확산에 힘써왔으며, 현재 A2O엔터테인먼트에서 키 프로듀서로 활동하며 문화와 기술의 융합을 통한 미래 비전을 이어가고 있다.

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