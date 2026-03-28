라비, ‘병역 비리’ 논란에 사과...“비겁한 선택 깨달아”

그룹 빅스 출신 가수 라비(본명 김원식)가 사회복무요원 복무를 마친 뒤 병역 논란에 사과의 뜻을 전했다.

라비는 지난 27일 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 “오랜만에 인사드린다”고 인사를 전한 후 병역 관련해서 언급했다.

그루블린, 뉴시스

그는 “2022년 10월 사회복무요원으로 근무하던 중 병역법 위반과 관련된 재판을 받았다”며 “그 과정으로 복무가 중단됐고, 병무청의 처분 및 지시에 따라 남은 복무 기간을 이행해 지난해 12월 13일부로 사회복무요원 소집이 해제됐다”고 밝혔다.

그동안의 일에 대해 라비는 “스스로를 돌아보고 다그쳐야 할 때 개인의 상황과 환경을 핑계 삼아 이해를 바랐던 제 자신이 더없이 부끄럽게 느껴졌다”며 “비겁한 선택으로 다른 사람들에게 상처와 피해를 줄 수 있다는 사실을 뒤늦게 깨닫게 됐다”고 전했다.

이어 “저의 잘못된 행동으로 상처를 입으신 분들께 다시 한번 사과 말씀드린다”고 말하며, “앞으로 더 나은 사람으로 살기 위해 끊임없이 배우고, 스스로를 다잡아가겠다”는 각오를 밝혔다.

앞서 그는 2022년 10월부터 사회복무요원으로 복무를 시작했지만 병역 브로커와 연루돼 허위로 뇌전증 증세를 꾸민 뒤 병역 판정을 낮추려 했다는 혐의가 제기되면서 수사를 받았다.

재판 결과 라비는 병역법 위반 혐의로 징역 1년에 집행유예 2년을 선고받았다. 이후 관계 기관의 지침에 따라 남아 있던 기간을 복무했다.

한편 라비는 2012년 그룹 빅스 멤버로 데뷔했다. 이후 음악 활동뿐 아니라 KBS 2TV 예능 프로그램 ‘1박2일’ 등 예능 프로그램에도 출연하며 대중적 인지도를 쌓았다. 그러나 병역 관련 논란이 불거진 이후 팀을 탈퇴하며 자숙의 시간을 보냈다.

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